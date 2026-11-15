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¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?
Argentina se enfrenta a Costa Rica en partido amistoso que se llevará a cabo en Córdoba. El encuentro forma parte de la fecha FIFA y busca consolidar nuevas tácticas bajo el mando de Scaloni.
Un nuevo examen para la albiceleste en la era post Lionel Messi. Argentina se enfrenta a Costa Rica en partido amistoso por fecha FIFA que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro del elenco dirigido por Lionel Scaloni.
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¿Cuándo juega Argentina vs Costa Rica?
El partido entre Argentina vs Costa Rica se juega en el estadio Mario Alberto Kempes, recinto ubicado en la ciudad de Córdoba, en territorio argentino.
¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica?
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 19.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18.00 horas
- México y Honduras: 17.00 horas
- Estados Unidos: 18.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 15.00 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 00.00 horas (del día siguiente / CET)
¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica?
El duelo amistoso entre Argentina vs Costa Rica será transmitido por las señales de Telefe y TyC Sports para todo el territorio argentino.
Argentina vs Costa Rica: previa del partido
La selección de Argentina saldrá al campo con la consigna de reencontrarse con el triunfo tras caer por 2-1 ante Uruguay el pasado viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El elenco dirigido por Lionel Scaloni afrontará en Córdoba su primer compromiso en el interior del país tras el retiro oficial de Lionel Messi, escenario en el que el cuerpo técnico aprovechará para seguir probando variantes tácticas y consolidando a las piezas de la nueva generación de la 'Albiceleste'.
En la vereda opuesta, Costa Rica arriba a territorio cordobés con la necesidad de lavar su imagen luego de perder por 2-0 frente a Ecuador en Quito, también en la jornada del viernes. La escuadra comandada por Bryan Ruiz intentará reordenar su bloque defensivo —donde sufrirá la baja obligada de Diego Mesén tras ver la tarjeta roja ante el combinado ecuatoriano— y apostar por la velocidad de sus atacantes para hacer daño mediante el contragolpe, buscando dar la sorpresa ante la selección centroamericana.
Argentina viende caer 2-1 ante Uruguay
El historial reciente registra un enfrentamiento previo disputado el 26 de marzo de 2024 en Los Ángeles, también en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, Argentina se impuso con autoridad por 3-1 gracias a las anotaciones de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Manfred Ugalde había puesto en ventaja transitoria a los costarricenses.
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