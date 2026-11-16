Las selecciones de Uruguay y República Dominicana se enfrentarán por la fecha FIFA de noviembre con el objetivo de seguir preparándose para el inicio de los procesos clasificatorios al Mundial 2030 en sus respectivas confederaciones. En esta nota, te brindamos los horarios confirmados, posibles alineaciones y canales de transmisión para ver EN VIVO este esperado cotejo que promete intensidad de principio a fin.

¿Cuándo y dónde juega Uruguay vs República Dominicana por amistoso?

El partido amistoso entre Uruguay vs República Dominicana, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, está programado para este martes 17 de noviembre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel ubicado en la ciudad de Maldonado, Uruguay. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 22.000 personas.

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana?

El duelo entre la celeste y los centroamericanos está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 6.30 p. m.

España: 12.30 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs República Dominicana?

La transmisión EN VIVO del partido entre Uruguay y República Dominicana irá por las señales de DSports y AUF TV para el territorio uruguayo, mientras que CDN Deportes transmitirá en el país centroamericano. En Perú, no se cuenta con una señal confirmada.

Uruguay vs República Dominicana: previa del partido

Será la segunda vez en toda la historia que ambas selecciones se enfrentan. El único registro data del pasado 10 de octubre de 2025, aquel partido terminó con triunfo para los ‘charrúas’ por 1-0. Ignacio Laquintana marcó el único tanto del encuentro disputado en Malasia.

Vale precisar que este será el quinto partido de Uruguay bajo la dirección de Diego Forlán. Los celestes suman tres triunfos, un empate y una derrota en la era del ‘Cachavacha’. En su último amistoso, derrotaron por 2-1 a Argentina en La Bombonera, por lo que llegan con la moral a tope para este nuevo desafío.

Por su parte, los ‘Quisqueyanos’ registran tres triunfos y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un saldo de 9 goles a favor y 12 en contra. En su último compromiso, vencieron por 2-1 a Nicaragua por la fecha 4 de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Uruguay vs República Dominicana: posibles alineaciones

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta.

República Dominicana: Xavier Valdez; Jéremy Báez, Edgar Pujol, Luiyi de Lucas, Lucas Bretón; Daniel Leonardo Flores, Pablo Rosario; Dorny Romero, Heinz Morschel, Edarlyn Reyes y Mariano Díaz.