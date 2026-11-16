Chile vs Colombia se enfrentan este martes 17 de noviembre en un emocionante amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre. Este encuentro servirá para la preparación de ambos elencos para los partidos oficiales y está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Santiago. El duelo comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y 8.00 p. m. (hora chilena). La transmisión se dará por las señales de RCN, Gol Caracol y Mega.

¿A qué hora juega Chile vs Colombia?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Chile vs Colombia por amistoso internacional:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles).

España: 1.00 a. m. (del miércoles)

¿Dónde ver Chile vs Colombia EN VIVO?

El partido de Chile vs Colombia contará con la transmisión EN VIVO por las señales de RCN y Gol Caracol en todo territorio colombiano. Del mismo modo, este partido estará disponible EN DIRECTO mediante Mega para el territorio chileno.

Previa del partido de Chile vs Colombia por amistoso internacional

Chile buscará cerrar el año con una victoria cuando reciba a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, quiere recuperarse de la derrota por 1-0 sufrida en el primer amistoso disputado en Cali.

Nils Reichmuth, Ben Brereton y Lucas Cepeda aparecen como alternativas para ganar un lugar en el once titular, luego de ingresar desde el banco en el encuentro anterior. La principal baja del conjunto chileno será Paulo Díaz, quien fue desafectado por lesión.

Colombia venció 1-0 a Chile en el último amistosos

Colombia llega con la ventaja de haber ganado el primer compromiso gracias al autogol de Guillermo Maripán. El equipo cafetero intentará repetir el resultado en Santiago y cerrar de buena manera esta doble fecha de amistosos bajo el mando de Néstor Lorenzo.

Para este segundo encuentro, el técnico recuperó a Camilo Vargas, Juan Cabal y Jefferson Lerma, quienes regresaron a la convocatoria. Vargas y Lerma apuntan a ser titulares, mientras Cabal esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.

Chile vs Colombia: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de Chile vs Colombia EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión dependiendo del país en donde te encuentres:

Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN y Gol Caracol.

Canadá: Fanatiz.

Ecuador: Canal del Fútbol

Chile: Mega y Mega 2.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz.

Chile vs Colombia: pronóstico y apuestas

Colombia llega como ligero favorito para quedarse con la victoria y celebrar en territorio chileno. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Chile Empate Colombia Betsson 3.55 3.20 2.08 Betano 3.55 3.20 2.10 Caliente 3.65 3.35 2.15 Bet365 3.80 3.25 1.95 1xBet 3.85 3.41 2.14 Stake 3.65 3.25 2.05

Chile vs Colombia: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Nils Reichmuth; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Posible alineación de Colombia: Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena y Luis Suárez.

¿Dónde juegan Chile vs Colombia?

El partido de Chile vs Colombia estaba programado para disputarse en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Sin embargo, a horas del encuentro, se determinó que el Estadio Monumental de Santiago sea el nuevo escenario del partido.