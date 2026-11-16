Momento de un partidazo entre Portugal vs Gales por la última fecha del grupo 4 de la UEFA Nations League. Ambas escuadras se verán cara a cara este martes 17 de noviembre a partir de las 2.45 p. m. hora local (7.45 p. m. GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

La selección de Portugal afrontará su visita a Gales con el objetivo de cerrar la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 en lo más alto de la clasificación. El equipo dirigido por Jorge Jesús ya aseguró su presencia en los cuartos de final, pero todavía necesita defender el liderato del Grupo 4. Los portugueses vienen de sufrir una inesperada derrota por 4-1 ante Dinamarca, resultado que puso fin a su racha perfecta y aumentó la expectativa por conocer su reacción en esta última jornada.

Por su parte, Gales llegará golpeado tras caer por 3-1 frente a Noruega en su última presentación. El equipo de Craig Bellamy no ha conseguido regularidad en esta edición del torneo y se mantendrá en el cuarto lugar del grupo, por lo que deberá disputar los playoffs de permanencia en la Liga A. Ante Portugal, los británicos buscarán despedirse de la fase de grupos con una actuación convincente y recuperar confianza de cara al siguiente desafío.

Las expectativas están puestas en un encuentro donde Portugal parte como favorito por la calidad de su plantilla y el rendimiento que mostró durante las primeras jornadas. Sin embargo, la derrota ante Dinamarca dejó dudas que deberá despejar en Cardiff. Los lusitanos suman 12 puntos y conservarán el primer puesto si evitan la derrota o si Dinamarca no consigue vencer a Noruega. Así, mientras Portugal busca asegurar el liderato y llegar fortalecido a cuartos de final, Gales intentará cerrar su participación con una alegría ante su público.

Portugal viene de ser goleado ante Dinamarca en casa. Foto: AFP.

¿Cuándo juega Portugal vs Gales?

El partido entre Portugal vs Gales se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el Cardiff City Stadium. El elenco luso debe ganar sí o sí para asegurar el primer lugar de su grupo, por lo que se espera un choque muy intenso.

¿A qué hora juega Portugal vs Gales?

Este choque entre Portugal y Gales inicia a partir de las 2.45 p. m. hora local (7.45 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.45 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.45 p. m.

Venezuela, Bolivia: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Gales EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal vs Gales se verá en exclusiva por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, podrás sintonizarlo vía streaming en el aplicativo de Disney Plus y DGO.

Selección de Portugal se alista para su partido ante Gales.

Posibles alineaciones de Portugal vs Gales

Portugal: Costa, Nazinho, Silva, Veiga, Alberto Baio, Vitinha, Neves, Joao Félix, Fernandes, Forbs y Ramos.

Gales: Darlow, Dasilva, Davies, Rodon, Roberts, Johnson, Cullen, Colwill, James, Wilson y Koumas.

Portugal vs Gales: pronóstico, cuánto paga y cuotas

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Gales por la UEFA Nations League. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas a los aficionados:

CASAS GALES EMPATE PORTUGAL Betsson 7.30 4.80 1.40 Betano 7.00 4.70 1.44 Bet365 6.50 5.00 1.42 1XBet 7.39 5.09 1.43 Doradobet 6.66 5.00 1.42

Historial Portugal vs Gales: últimos resultados