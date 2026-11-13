Portugal vs. Dinamarca EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver la UEFA Nations League

Sigue el minuto a minuto del partido entre las selecciones de Portugal vs. Dinamarca por la quinta y penúltima fecha del Grupo D en la UEFA Nations League, Liga de Naciones por su traducción al español, desde el Estadio Municipal de Braga. A continuación, te brindamos cuándo, a qué hora y dónde ver la transmisión del apasionante encuentro de fútbol internacional.

El combinado de Jorge Jesús afrontará su primer partido desde que Cristiano Ronaldo anunció su retiro de forma oficial. Los lusos mantienen una racha de cuatro victorias consecutivas y son líderes absolutos de su zona, por lo que ya tienen asegurada su presencia en la siguiente etapa de la competición europea.

Por su parte, Dinamarca tiene seis puntos producto de sus dos victorias y mismo número de derrotas, por lo que está obligado a ganar en territorio portugués. El elenco dirigido por Brian Riemer se encomendará a su estrella, Rasmus Hojlund, quien tiene tres anotaciones en la presente edición de la UEFA Nations League. En la ida, Portugal se llevó la victoria 4-2 en territorio danés.

Portugal es líder de la UEFA Nations League.

¿Cuándo juega Portugal vs. Dinamarca?

El partido entre Portugal y Dinamarca en fecha FIFA se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga, ubicado en Portugal. Esto de acuerdo a la programación oficial de la UEFA, pero si sucede algún cambio de último momento te lo contaremos aquí, en el diario Líbero.

¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca?

Te brindamos los diferentes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 4.45 p. m.

Portugal: 7.45 p. m.

Dinamarca: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. Dinamarca EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal y Dinamarca estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney+, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, también tendrás la oportunidad de seguir todas las incidencias del compromiso, los goles y el minuto a minuto a través de la cobertura deportiva de Líbero.

Posibles alineaciones de Portugal vs. Dinamarca

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Pedro Neto, João Félix y Gonçalo Ramos.

Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Victor Froholdt, Mohamed Daramy y Rasmus Højlund.