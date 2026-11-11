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Italia vs. Francia EN VIVO por la UEFA Nations League: horario, dónde ver y pronóstico

Italia vs. Francia chocan este jueves por la fecha 5 del grupo 1 de la UEFA Nations League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Italia vs. Francia juegan este jueves el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27.
Italia vs. Francia juegan este jueves el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27. | Foto: Composición de Libero
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Las selecciones Italia vs. Francia juegan EN VIVO este jueves un partido importante por la fecha 5 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27 en el estadio San Siro de Milán. Ambos equipos pelean por el primer lugar de la tabla de posiciones, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de un poco más de un mes, las selecciones de Italia y Francia se vuelven a ver las caras en la UEFA Nations League 2026-27. El partido de ida se jugó en el Stade de France de París, donde los 'Galos' no pudieron mantener su ventaja inicial y terminaron empatando 1-1 con la 'Azzurri' debido a los goles de Michael Olise y Alessandro Bastoni.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de Francia es la única invicta y está a una victoria de clasificar a los cuartos de final. Por su parte, Italia está a tres puntos de su rival de turno y, de ganar por una diferencia de dos goles, subirá al primer lugar de la zona.

Italia vs. Francia: horario del partido de UEFA Nations League

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Nations League y quieres sintonizar el encuentro entre Italia vs. Francia, por la quinta fecha del grupo 1 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 1:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 11:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Bolivia y Venezuela: 3:45 p. m.
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:45 p. m.
  • España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Italia vs. Francia?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: FOX One, VIX Premium y Fox Sports 1

Italia vs. Francia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasItaliaEmpateFrancia
Betsson3.703.601.95
Betano3.853.802.00
Bet3653.903.701.91
1XBET3.803.722.00
Caliente3.503.701.98
Stake3.703.601.95
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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