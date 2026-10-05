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España vs. Croacia EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

España vs. Croacia chocan este martes por la fecha 4 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
España y Croacia juegan este martes por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.
España y Croacia juegan este martes por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. | Foto: Composición de Libero
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Los países España vs. Croacia juegan EN VIVO y EN DIRECTO este martes un partido interesante por la fecha 4 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Stadion Poljud de Split. Ambas selecciones tienen objetivos distintos, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisió estará a cargo de ESPN y RTVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Después de una semana de haberse enfrentado, las selecciones de España y Croacia vuelven a verse las caras en la UEFA Nations League 2026-2027. En su último partido, la 'Furia Roja' goleó a los 'Vatreni' en Sevilla por 4-1 gracias a los goles de Lamine Yamal (doblete), Marc Pubill y Nico Williams.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España sigue siendo la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Inglaterra, República Checa y su rival de turno. Por su parte, Croacia viene de recibir una goleada histórica a manos de los ingleses (7-0) y, según informan los medios internacionales, la permanencia del técnico Slaven Bilić dependerá del resultado que obtenga ante el vigente campeón del mundo.

España vs. Croacia: horario del partido de UEFA Nations League

Si te gusta ver los encuentros de la UEFA Nations League 2026-2027 y deseas sintonizar el partido España vs. Croacia, por la cuarta fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
  • España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. Croacia?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
  • Estados Unidos: VIX Premium

España vs. Croacia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasCroaciaEmpateEspaña
Betsson11.505.251.28
Betano9.256.001.29
Bet3659.006.251.27
1XBET10.006.151.30
Caliente10.006.251.28
Stake9.655.901.29
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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