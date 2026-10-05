- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Bélgica
- Italia vs Turquía
- Alianza Lima
- Universitario
- Fecha 11 Clausura
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
España vs. Croacia EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
España vs. Croacia chocan este martes por la fecha 4 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los países España vs. Croacia juegan EN VIVO y EN DIRECTO este martes un partido interesante por la fecha 4 del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Stadion Poljud de Split. Ambas selecciones tienen objetivos distintos, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisió estará a cargo de ESPN y RTVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: Hijo de Cristiano Ronaldo y las selecciones que podría representar tras la polémica con Portugal
Después de una semana de haberse enfrentado, las selecciones de España y Croacia vuelven a verse las caras en la UEFA Nations League 2026-2027. En su último partido, la 'Furia Roja' goleó a los 'Vatreni' en Sevilla por 4-1 gracias a los goles de Lamine Yamal (doblete), Marc Pubill y Nico Williams.
De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España sigue siendo la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Inglaterra, República Checa y su rival de turno. Por su parte, Croacia viene de recibir una goleada histórica a manos de los ingleses (7-0) y, según informan los medios internacionales, la permanencia del técnico Slaven Bilić dependerá del resultado que obtenga ante el vigente campeón del mundo.
España vs. Croacia: horario del partido de UEFA Nations League
Si te gusta ver los encuentros de la UEFA Nations League 2026-2027 y deseas sintonizar el partido España vs. Croacia, por la cuarta fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 12:45 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
- Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
- España: 8:45 p. m.
¿Dónde ver España vs. Croacia?
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
- Estados Unidos: VIX Premium
España vs. Croacia: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Croacia
|Empate
|España
|Betsson
|11.50
|5.25
|1.28
|Betano
|9.25
|6.00
|1.29
|Bet365
|9.00
|6.25
|1.27
|1XBET
|10.00
|6.15
|1.30
|Caliente
|10.00
|6.25
|1.28
|Stake
|9.65
|5.90
|1.29
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90