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Partidos de hoy, martes 6 de octubre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 6 de octubre, en los que destacan cotejos de UEFA Nations League, Copa de la Liga y amistosos.
Momento de disfrutar los partidos de hoy, martes 6 de octubre, en los que pueden resaltar los que corresponden a UEFA Nations League, semifinal de Copa de la Liga y amistosos internacionales como el Perú vs Colombia. Conoce los horarios y canales de transmisión para disfrutar de cada cotejo.
Partidos de hoy por amistosos de fecha FIFA
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|China vs Tayikistán
|6.35 am.
|Varzish Sport, Migu
|India vs Uruguay
|9.00 am.
|AUF TV, Antel TV, Sport TV1, 5 Live
|Rusia vs Nigeria
|11.00 am.
|Sportbox.ru, matchtv.ru
|Jordania vs Venezuela
|12.00 m.
|Jordan TV Sport
|Argelia vs Níger
|2.30 pm.
|Telé Sahel, TV 6, Al Aoula Algeria
|Argentina vs Benín
|6.00 pm.
|TyC Sports, SportTV, Canal 4 El Salvador
|Colombia vs Perú
|6.45 pm.
|DSports, Caracol TV, América TV, América TVGO
|Estados Unidos vs Canadá
|7.00 pm.
|Disney Plus, ESPN 4 Brasil
|México vs Chile
|9.30 pm.
|Mega, Canal del Fútbol, TUDN USA, Univision
Partidos de hoy por Copa de la Liga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Alianza Atlético vs Sport Boys
|3.00 pm.
|América TV, América TVGO, Bicolor+
Partidos de hoy por UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Kazajistán vs Islas Feroe
|9.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Luxemburgo vs Bulgaria
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Suiza vs Macedonia del Norte
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Escocia vs Eslovenia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Croacia vs España
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Inglaterra vs República Checa
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Albania vs San Marino
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Bielorrusia vs Finlandia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Estonia vs Islandia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Moldavia vs Eslovaquia
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Montserrat vs Islas Turcas y Caicos
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Saint Martin vs Bahamas
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|San Vicente / Granadinas vs Sint Maarten
|4.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Antigua y Barbuda vs Aruba
|6.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Guyana Francesa vs Bélice
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Olimpia vs Nacional Asunción
|5.15 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por la Liga 2 de Perú
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Molinos El Pirata vs Ayacucho FC
|11.00 am.
|Bicolor+
|Minas vs Unión Comercio
|1.15 pm.
|Bicolor+
|Universidad San Martín vs Alianza Universidad
|3.30 pm.
|Bicolor+
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