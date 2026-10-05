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Partidos de hoy, martes 6 de octubre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 6 de octubre, en los que destacan cotejos de UEFA Nations League, Copa de la Liga y amistosos.

Diego Medina
Partidos de hoy, martes 6 de octubre, por Nations League, amistosos y Copa de la Liga.
Partidos de hoy, martes 6 de octubre, por Nations League, amistosos y Copa de la Liga. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar los partidos de hoy, martes 6 de octubre, en los que pueden resaltar los que corresponden a UEFA Nations League, semifinal de Copa de la Liga y amistosos internacionales como el Perú vs Colombia. Conoce los horarios y canales de transmisión para disfrutar de cada cotejo.

Perú y Colombia jugarán por el último amistoso de fecha FIFA este martes.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs. Colombia y en qué canal pasan el partido amistoso?

Partidos de hoy por amistosos de fecha FIFA

PARTIDOSHORARIOSCANALES
China vs Tayikistán6.35 am.Varzish Sport, Migu
India vs Uruguay9.00 am.AUF TV, Antel TV, Sport TV1, 5 Live
Rusia vs Nigeria11.00 am.Sportbox.ru, matchtv.ru
Jordania vs Venezuela12.00 m.Jordan TV Sport
Argelia vs Níger2.30 pm.Telé Sahel, TV 6, Al Aoula Algeria
Argentina vs Benín6.00 pm.TyC Sports, SportTV, Canal 4 El Salvador
Colombia vs Perú6.45 pm.DSports, Caracol TV, América TV, América TVGO
Estados Unidos vs Canadá7.00 pm.Disney Plus, ESPN 4 Brasil
México vs Chile9.30 pm.Mega, Canal del Fútbol, TUDN USA, Univision

Partidos de hoy por Copa de la Liga

PARTIDOHORARIOCANAL
Alianza Atlético vs Sport Boys3.00 pm.América TV, América TVGO, Bicolor+

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Kazajistán vs Islas Feroe9.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Luxemburgo vs Bulgaria1.45 pm.Disney Plus
Suiza vs Macedonia del Norte1.45 pm.Disney Plus
Escocia vs Eslovenia1.45 pm.Disney Plus
Croacia vs España1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Inglaterra vs República Checa1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Albania vs San Marino1.45 pm.Disney Plus
Bielorrusia vs Finlandia1.45 pm.Disney Plus
Estonia vs Islandia1.45 pm.Disney Plus
Moldavia vs Eslovaquia1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Montserrat vs Islas Turcas y Caicos3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Saint Martin vs Bahamas3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
San Vicente / Granadinas vs Sint Maarten4.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Antigua y Barbuda vs Aruba6.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Guyana Francesa vs Bélice9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Olimpia vs Nacional Asunción5.15 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga 2 de Perú

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Molinos El Pirata vs Ayacucho FC11.00 am.Bicolor+
Minas vs Unión Comercio1.15 pm.Bicolor+
Universidad San Martín vs Alianza Universidad3.30 pm.Bicolor+
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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