¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético y dónde ver partido por Copa de la Liga Caliente?

Se define al último finalista. Alianza Atlético recibe a Sport Boys en Sullana, por la vuelta de las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026. A continuación, puedes repasar los horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

El encuentro entre Alianza Atlético y Sport Boys se juega este martes 6 de octubre, en el estadio Campeones del 36, en Sullana.

¿A qué hora Sport Boys vs Alianza Atlético?

Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentan

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

México y Honduras: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

España: 22.00 horas

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético?

El partido Sport Boys vs Alianza Atlético será transmitido por América y América TV GO. Además, también lo puedes ver por Bicolor+, plataforma oficial de la FPF que se emite por YouTube y a través de la aplicación TV360.

Sport Boys vs Alianza Atlético: previa del partido

Alianza Atlético afronta el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026 con la primera opción para clasificar a la gran definición. El cuadro churre será local en el Estadio Campeones del 36 de Sullana sostenido en la amplia ventaja que consiguió en la ida, tras imponerse de forma categórica por 5-2 en el Callao, un resultado que le permite manejar los tiempos del compromiso frente a su hinchada.

Por su parte, Sport Boys se presentará en tierras piuranas dispuesto a utilizar sus mejores armas futbolísticas en busca de una remontada épica. Sin embargo, la escuadra rosada afronta este choque evitando cualquier tipo de distracción de su objetivo principal en la temporada: dar pelea en el Torneo Clausura para tentar el título de la Liga 1 o, en su defecto, escalar posiciones en la tabla acumulada para asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

Alianza Atlético goleó 5-2 a Sport Boys en la ida

El reglamento del torneo establece que, de registrarse una igualdad en el marcador global al término de los noventa minutos, la eliminatoria se resolverá directamente desde la tanda de penales. El vencedor de esta intensa llave obtendrá el segundo billete a la gran final del certamen, donde ya espera Sporting Cristal para disputar el título este domingo 15 de noviembre.