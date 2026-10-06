Sporting Cristal ya conoce a su rival para la gran final de la Copa Caliente de la Liga: será Alianza Atlético, que dejó en el camino a Sport Boys tras ganarle ambos partidos. Conoce todos los detalles sobre la definición por el título de esta primera edición del certamen.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Caliente de la Liga?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético está programado para el domingo 15 de noviembre. El escenario de esta definición está pendiente de confirmarse.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga?

El encuentro será transmitido por América y América TVGO, además se puede ver por Bicolor+, plataforma online oficial de la FPF.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga

La Copa Caliente de la Liga 2026 ya conoce a los dos contendientes que buscarán hacer historia en su primera edición. Alianza Atlético aseguró el segundo boleto a la gran final tras superar con holgura a Sport Boys en una eliminatoria categórica que finalizó con un marcador global de 8-2. Por su parte, Sporting Cristal aguardaba en la instancia decisiva tras haber dejado en el camino sin mayores complicaciones a ADT de Tarma, configurando un duelo inédito por el título del nuevo certamen nacional.

El esperado encuentro por el campeonato está programado para disputarse el próximo domingo 15 de noviembre, en una cita que promete máxima intensidad al tratarse de un trofeo inédito en el balompié local. Ambos planteles llegarán con el rodaje necesario tras haber superado con solvencia las fases previas de la competición, buscando imponer sus condiciones en una jornada decisiva a partido único.

Más allá del trofeo, la gloria para el primer campeón vendrá acompañada de atractivos incentivos deportivos para el futuro. El equipo que consiga alzar la copa sumará dos puntos bonificados en la tabla acumulada de su respectiva liga (Liga 1 o Liga 2) para la temporada 2027 y, adicionalmente, ganará el derecho automático de disputar la Recopa Peruana frente al flamante campeón de la Liga 1 2026