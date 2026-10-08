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Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de diplomas falsos, afirma abogado
El abogado Marco La Jara se pronuncia sobre el caso de Paolo Guerrero en Brasil, vinculado a una presunta venta de diplomas falsos para ser entrenador. Es señalado como uno de los futbolistas contactados.
El destape que se hizo en Brasil e involucra a Paolo Guerrero podría traer cola. El abogado deportivo Marco La Jara rompió el silencio sobre la investigación que rodea la supuesta venta ilegal de licencias de DT, donde el 'Depredador' figura entre los futbolistas presuntamente contactados para recibir estas certificaciones por parte del argentino Alejandro Mancuso.
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En diálogo con Canal N, La Jara reveló que Guerrero salta en el caso como uno de los personajes a quienes les habrían ofrecido este certificado. Eso sí, puntualizó que hasta la fecha no hay pruebas fehacientes ni certezas de que el '9' haya pagado o adquirido dicha licencia por lo bajo.
“Si él hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar del tema, sí habría una responsabilidad penal”, señaló el jurista, quien remarcó que existe la opción de que al 'Depredador' solo le hayan lanzado la propuesta y finalmente no la haya tomado. Bajo ese panorama, advirtió que la historia cambia por completo, sobre todo teniendo en cuenta que el delantero sigue activo en las canchas.
Paolo Guerrero actualmente juega en Alianza Lima
¿Qué pasará con Paolo Guerrero si adquirió el certificado falso de entrenador?
El especialista detalló que, de confirmarse que Paolo Guerrero desembolsó dinero para acortar su tiempo de capacitación para adquirir el certificado como lo acredita como estratega, la clave estará en ver si usó la credencial o sacó algún provecho de ella.
“Si ha cometido el error o el delito de haber contratado, no lo ha ejercido, no lo ha ejecutado y, por lo tanto, no ha generado un beneficio a través de una mentira”, agregó el letrado, quien acotó que de haber existido ese ofrecimiento, lo ideal sería que el propio '9' salga a aclarar si conversó con los implicados en la red y si dio luz verde o declinó la oferta.
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