Alianza Lima pierde a uno de sus referentes para enfrentar a Cusco FC por el Clausura: "Desgarro"

Alianza Lima tiene la obligación de coleccionar triunfos en su regreso al Torneo Clausura 2026 para poder seguir en la pelea por el título. Los blanquiazules cedieron puntos importantes en sus anteriores partidos, por lo que esperan contar con todas sus figuras para enfrentar a Cusco FC. Sin embargo, se confirmó que uno de sus principales referentes no estará disponible para este duelo.

Alianza Lima pierde a uno de sus referentes para enfrentar a Cusco FC

Uno de los jugadores que aprovechó el parón por la fecha FIFA para prepararse y buscar su regreso a las canchas fue Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima venía recuperándose de una lesión y todo apuntaba a que estaría listo para volver a la acción ante Cusco FC.

Sin embargo, el periodista Marcello Merizalde sorprendió a los hinchas al informar que el ‘Depredador’ sufrió un nuevo desgarro durante los últimos entrenamientos, una lesión que le impedirá integrar la convocatoria para el viaje a la ciudad imperial.

Paolo Guerrero no jugará ante Cusco FC tras sufrir una lesión.

“Paolo Guerrero sufrió un desgarro en el entrenamiento de Alianza Lima de cara al viaje a Cusco. Inicia su recuperación de cara al cierre del Torneo Clausura”, informó el citado comunicador a través de su cuenta de ‘X’.

De esta manera, Paolo Guerrero deberá iniciar un nuevo proceso de recuperación, con la mira puesta en volver a las canchas para ayudar a Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura. Por ahora, la baja del delantero le abrirá lugar a Luis Ramos y Federico Girotti de meterse en el once inicial.

¿Cuándo fue el último partido de Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Han pasado casi dos meses del último encuentro que Paolo Guerrero disputó con Alianza Lima. El ‘Depredador’ fue titular en la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute por la séptima jornada del Torneo Clausura, pero tuvo que ser reemplazado tras sufrir una lesión. Posteriormente, se confirmó que sufrió un desgarro que lo mantuvo al margen del equipo.