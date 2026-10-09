- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs S. Huancayo
- Perú vs Uruguay
- Noche de las Pumas
- Paolo Guerrero
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene una fecha tentativa para dejar Matute
Eryc Castillo es la figura principal de Alianza Lima en la Liga 1 2026 y, para tristeza de los hinchas, ya tiene una posible fecha para irse de Matute.
Uno de los futbolistas que mayor rendimiento ha tenido en Alianza Lima desde su llegada es Eryc Castillo, delantero ecuatoriano que se ha ganado el cariño de toda la hinchada en base a sus goles y asistencias. Sin embargo, para lamento de su afición, algo que pocos saben es que el atacante extranjero tiene posible fecha de salida del cuadro victoriano. Aquí te lo contamos al detalle.
Como sabemos, recientemente se le renovó contrato a 'La Culebra' por petición de la gente blanquiazul, sobre todo porque el foráneo es el futbolista más influyente en Matute esta temporada, ya que lleva 17 goles y 5 asistencias entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pese a ello, como la mayoría de cosas en esta vida, todo tiene su final.
Debido a su buen rendimiento, Eryc Castillo ha despertado el interés de diversos clubes fuera del país y la hinchada mostró, en su momento, preocupación por una posible venta. Sin embargo, la probable fecha de salida del delantero no tiene que ver con la intervención de otro equipo continental, sino con la expiración de su actual vínculo legal con Alianza Lima.
'La Culebra' tiene contrato con el club de Matute hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que, si todo sigue su curso de manera correcta, el ecuatoriano dejará La Victoria dentro de dos años. Por ello, los aficionados blanquiazules deben estar tranquilos porque todavía contarán con la presencia de su principal estrella por dos temporadas más.
Eryc Castillo es pieza fundamental de Alianza Lima.
Trayectoria de Eryc Castillo
Estos han sido sus clubes:
- IDV B
- Norte América
- LDU de Loja
- Barcelona SC
- CD Olmedo
- Tijuana
- Santos Laguna
- FC Juárez
- SD Aucas
- EC Vitória
- Coritiba FC
- Alianza Lima
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90