0
EN VIVO
Perú vs Uruguay por Sudamericano Sub 19

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene una fecha tentativa para dejar Matute

Eryc Castillo es la figura principal de Alianza Lima en la Liga 1 2026 y, para tristeza de los hinchas, ya tiene una posible fecha para irse de Matute.

Francisco Esteves
Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene posible fecha tentativa para dejar el club.
Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene posible fecha tentativa para dejar el club. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Uno de los futbolistas que mayor rendimiento ha tenido en Alianza Lima desde su llegada es Eryc Castillo, delantero ecuatoriano que se ha ganado el cariño de toda la hinchada en base a sus goles y asistencias. Sin embargo, para lamento de su afición, algo que pocos saben es que el atacante extranjero tiene posible fecha de salida del cuadro victoriano. Aquí te lo contamos al detalle.

Alianza Lima y los ocho futbolistas que terminan contrato.

PUEDES VER: Alianza Lima y los ocho futbolistas que terminan contrato a finales de este 2026

Como sabemos, recientemente se le renovó contrato a 'La Culebra' por petición de la gente blanquiazul, sobre todo porque el foráneo es el futbolista más influyente en Matute esta temporada, ya que lleva 17 goles y 5 asistencias entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pese a ello, como la mayoría de cosas en esta vida, todo tiene su final.

Debido a su buen rendimiento, Eryc Castillo ha despertado el interés de diversos clubes fuera del país y la hinchada mostró, en su momento, preocupación por una posible venta. Sin embargo, la probable fecha de salida del delantero no tiene que ver con la intervención de otro equipo continental, sino con la expiración de su actual vínculo legal con Alianza Lima.

'La Culebra' tiene contrato con el club de Matute hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que, si todo sigue su curso de manera correcta, el ecuatoriano dejará La Victoria dentro de dos años. Por ello, los aficionados blanquiazules deben estar tranquilos porque todavía contarán con la presencia de su principal estrella por dos temporadas más.

Alianza Lima, Eryc Castillo

Eryc Castillo es pieza fundamental de Alianza Lima.

Trayectoria de Eryc Castillo

Estos han sido sus clubes:

  • IDV B
  • Norte América
  • LDU de Loja
  • Barcelona SC
  • CD Olmedo
  • Tijuana
  • Santos Laguna
  • FC Juárez
  • SD Aucas
  • EC Vitória
  • Coritiba FC
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

  2. Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de diplomas falsos, afirma abogado

  3. Fabián Bustos, DT de Universitario, definió a su portero titular para partido ante Melgar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano