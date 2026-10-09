Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene una fecha tentativa para dejar Matute

Uno de los futbolistas que mayor rendimiento ha tenido en Alianza Lima desde su llegada es Eryc Castillo, delantero ecuatoriano que se ha ganado el cariño de toda la hinchada en base a sus goles y asistencias. Sin embargo, para lamento de su afición, algo que pocos saben es que el atacante extranjero tiene posible fecha de salida del cuadro victoriano. Aquí te lo contamos al detalle.

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Como sabemos, recientemente se le renovó contrato a 'La Culebra' por petición de la gente blanquiazul, sobre todo porque el foráneo es el futbolista más influyente en Matute esta temporada, ya que lleva 17 goles y 5 asistencias entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pese a ello, como la mayoría de cosas en esta vida, todo tiene su final.

Debido a su buen rendimiento, Eryc Castillo ha despertado el interés de diversos clubes fuera del país y la hinchada mostró, en su momento, preocupación por una posible venta. Sin embargo, la probable fecha de salida del delantero no tiene que ver con la intervención de otro equipo continental, sino con la expiración de su actual vínculo legal con Alianza Lima.

'La Culebra' tiene contrato con el club de Matute hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que, si todo sigue su curso de manera correcta, el ecuatoriano dejará La Victoria dentro de dos años. Por ello, los aficionados blanquiazules deben estar tranquilos porque todavía contarán con la presencia de su principal estrella por dos temporadas más.

Eryc Castillo es pieza fundamental de Alianza Lima.

Trayectoria de Eryc Castillo

Estos han sido sus clubes: