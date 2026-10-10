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Federico Girotti dio peculiar opinión sobre su presente en Alianza Lima: "Estoy teniendo un gran rendimiento"
El delantero argentino se pronunció antes de visitar a Cusco FC por el Torneo Clausura y dejó una firme respuesta sobre su desempeño en el cuadro blanquiazul.
Alianza Lima se alista para visitar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán dar el golpe en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y empezar a remontar en la recta final del Campeonato en su lucha por el título nacional. A pocas horas del esperado compromiso, Federico Girotti tomó la palabra y dejó una rotunda y peculiar opinión sobre su rendimiento en el cuadro blanquiazul.
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Federico Girotti aseguró que atraviesa un gran presente en Alianza Lima
En declaraciones a la prensa antes de partir a Cusco, el delantero argentino, quien se perfila como titular ante la ausencia de Paolo Guerrero, aseguró que, pese a las críticas, viene atravesando un buen momento con camiseta aliancista y buscará ratificarlo en el partido de este domingo ante los cusqueños.
"Un partido importante, sabemos que tenemos que ir a ganar si queremos seguir con chances de campeonato, así que, estamos tranquilos. Es un poco complicada la altura pero vamos a ir a intentar sacar los tres puntos. Creo que estoy teniendo un gran rendimiento así que nada, a seguir por ese camino", manifestó Girotti antes de viajar a la ciudad imperial junto a la delegación íntima.
De esta manera, Federico Girotti se mostró confiado en el rendimiento que viene mostrando con Alianza Lima y espera respaldar sus palabras con una buena actuación ante Cusco FC. El delantero argentino tiene una oportunidad importante para ganarse la confianza de Pablo Guede al ser el '9' titular ante la baja confirmada de Guerrero y la reciente incorporación de Luis Ramos, quien llega sin ritmo tras varias semanas de para por lesión.
¿Cuántos goles lleva Federico Girotti con Alianza Lima?
Desde su llegada a Matute a inicio de temporada, Federico Girotti disputó un total de 22 partidos con Alianza Lima, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. El argentino de 27 años registra, hasta el momento, cuatro goles anotados en 1166 minutos disputados, según la información que figura en el portal Transfermarkt.
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