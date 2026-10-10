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Piden convocatoria de Eryc Castillo a Ecuador por su buen presente en Alianza Lima: "Anda bastante bien"

Eryc Castillo atraviesa un gran momento con Alianza Lima y desde Ecuador ya piden su convocatoria, luego que el 'Tricolor' terminó cuarto lugar en la Copa Kirin.

Eduardo Chirinos
En Ecuador piden la convocatoria de Eryc Castillo a 'La Tri'
En Ecuador piden la convocatoria de Eryc Castillo a 'La Tri' | Foto: Composición Líbero
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Eryc Castillo es, sin ninguna duda, el jugador del momento en Alianza Lima. El delantero ecuatoriano lleva 17 goles anotados con camiseta blanquiazul y se perfila a terminar la temporada siendo el goleador del equipo y del torneo. Sus buenas actuaciones en la Liga 1 no pasan desapercibidas en su país natal, donde algunos ya lo piden para la selección ecuatoriana.

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene posible fecha tentativa para dejar el club.

PUEDES VER: Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene una fecha tentativa para dejar Matute

En Ecuador piden al 'Muñeco' Gallardo la convocatoria de Eryc Castillo

Uno de los primeros en pedir la convocatoria de Castillo a la selección ecuatoriana fue el exfutbolista y conductor Silvano Estacio, quien, tras analizar el bajo rendimiento del cuadro 'Tricolor' en la Copa Kirin 2026, envió un mensaje al entrenador, Marcelo Gallardo, solicitando el llamado de la 'Culebra' ante la falta de gol de la selección norteña.

Si fuera director técnico convocaría a alguien que tuvo que haber ido al Mundial 2026, como es la ‘Culebra’ Castillo, que está allá en Perú. De repente darle (la oportunidad), Me hubiese gustado (que lo convoquen). Este era el momento, no fue al Mundial y ahora era el momento porque no ha bajado su nivel. Anda bastante bien”, señaló Estacio en el programa 'El Canal del Fútbol'.

De esta manera, Eryc Castillo continúa ganando reconocimiento por su destacado presente con Alianza Lima, donde se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de la temporada. Mientras el 'Muñeco' Gallardo trabaja para encontrar soluciones a los problemas de gol de Ecuador, el rendimiento de la 'Culebra' en el fútbol peruano alimenta el debate sobre una posible convocatoria a la selección ecuatoriana, con miras a los próximos desafíos internacionales.

Ecuador y su deuda con el gol en la Copa Kirin 2026

Vale precisar que la selección de Ecuador participó en la Copa Kirin 2026 durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, dejando un saldo muy negativo. El Tri terminó en el cuarto lugar con dos derrotas (ante Panamá y Corea del Sur) y un empate (con Japón), donde recibió cuatro goles en contra y apenas marcó uno.

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