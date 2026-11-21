Universitario de Deportes está a puertas de un partido esencial ante Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Clausura 2026. Los cremas necesitan ganar en la altura para tener opciones a conquistar el segundo campeonato del año y acceder a la gran final. Sin embargo, en la previa, se confirmó que no podrán contar con cuatro futbolistas importantes.

Universitario sufre cuatro determinantes bajas para partido ante Sport Huancayo

La escuadra crema es consciente de que no depende de sí misma para ganar el Torneo Clausura, ya que deberá esperar otros resultados. Sin embargo, Universitario buscará agotar todas sus opciones para alcanzar su objetivo de clasificar directamente a la final. No obstante, tendrá que enfrentar a Sport Huancayo sin cuatro jugadores importantes.

Se trata de Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra, Lisandro Alzugaray y Jorge Murrugarra . Todos son piezas importantes en el esquema de Fabián Bustos; sin embargo, ninguno podrá integrar la lista de convocados para el duelo en ‘La Incontrastable’.

Gianluca Lapadula y Horacio Calcaterra son las principales bajas de Universitario

El ‘Bambino’ es una de las bajas más sensibles de la ‘U’ para este compromiso, ya que es titular indiscutible en el ataque y el segundo máximo goleador del equipo. Su ausencia se debe a que terminó lesionado tras su participación con la selección peruana. Una situación similar es la de ‘Calca’, quien recibió un fuerte golpe en el último partido del equipo y tampoco será considerado.

Por su parte, Alzugaray continúa trabajando para recuperarse del desgarro que sufrió ante Sport Boys y su regreso está previsto para las semifinales o finales del campeonato. Finalmente, Murrugarra quedó al margen por suspensión, debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas.

Jordan Guivin y Adrián Quiroz vuelven a la convocatoria

Luego de haber quedado al margen en varios partidos, Jordan Guivin y Adrián Quiroz vuelven a entrar en la consideración del comando técnico y pueden tener minutos en el cierre del Torneo Clausura. Ambos jugadores reemplazarán a Calcaterra y Alzugaray.