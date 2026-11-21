Universitario de Deportes generó profunda preocupación ante su hinchada debido a que empató 2-2 con Alianza Lima en el partido de ida por los playoffs del fútbol peruano. Ahora todo se definirá en el encuentro de vuelta y, a continuación, te brindamos los detalles de lo sucedido.

Mientras el plantel principal, comandado por Fabián Bustos, se prepara para enfrentarse a Sport Huancayo e intentar obtener el título del Torneo Clausura, para así jugar directamente la final de la Liga 1 ante Alianza Lima, las categorías menores siguen en su labor y dando de qué hablar.

En esta ocasión, por las semifinales de ida del Torneo Élite Federación Oro, donde los jóvenes canteranos de los principales clubes del Perú muestran su talento con la esperanza de ascender al primer equipo o irse al extranjero, la categoría 2012 de Universitario empató de local 2-2 con Alianza Lima.

Universitario empató con Alianza Lima.

Este duelo correspondió al partido de ida y ahora todo se definirá durante los próximos días en el hogar del cuadro íntimo. De acuerdo a la información proporcionada por la misma 'U' en redes sociales, hubo doblete de Santino Iribarne para los merengues. De parte de los blanquiazules, aún no hay datos.

¿Cuándo juega el plantel mayor de Universitario?

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del último encuentro del Torneo Clausura será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.