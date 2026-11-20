Alianza Lima aún tiene que disputar las finales por el título de la Liga 1 2026, pero ya empezó con la búsqueda de fichajes para su siguiente temporada y uno de los jugadores que tiene en carpeta es Bassco Soyer. El delantero nacional sigue en la Sub-23 del Gil Vicente y, tras conocerse el interés de los íntimos, se reveló que ha decidido dejar a su actual club para fin de año.

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Bassco Soyer dejará a Gil Vicente tras revelarse interés de Alianza Lima por su fichaje

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que, tras conocerse el interés de Alianza Lima, logró comunicarse con el entorno de Bassco Soyer y le confirmaron que está contemplada su salida del Gil Vicente al finalizar la temporada de verano en Portugal.

"Pregunté por lo de Bassco Soyer, que se le vinculó con Alianza Lima, conversé con su entorno y es probable que termine cambiando de equipo cuando se acabe la temporada de verano en el fútbol portugués. Estaba planificado que en este semestre se integre al primer equipo del Gil Vicente, pero, previo al arranque de pretemporada, sufrió una lesión en el hombro que le impidió ser una de las opciones del comando técnico durante dos meses y, cuando se recuperó, el equipo ya estaba formado", señaló.

Bassco Soyer dejará Gil Vicente Sub-23 para jugar en Primera División.

No obstante, el comunicador reveló que el joven futbolista no solo ha despertado el interés de los íntimos, sino que también cuenta con opciones de diversos clubes de la Primera División de Portugal y de otras ligas europeas. De esta forma, la intención del atacante es permanecer en el ‘Viejo Continente’.

"Sin embargo, por los buenos números que tiene en la Sub-23, tiene opciones de jugar en otros equipos de Primera División del fútbol de Portugal y otros equipos de Europa . Consulté sobre el tema de Alianza y Universitario y me dijeron que sí existió sondeo de Alianza Lima, pero tiene como prioridad jugar en la Primera División del fútbol europeo . Es probable que pueda cambiar de equipo en la misma liga. El plan es que siga en Europa y pueda revalorizarse, porque incluso Gil Vicente quiere renovarle el contrato", concluyó.

Bassco Soyer puede renovar contrato con Gil Vicente

Del mismo modo, Paul Pérez informó que Gil Vicente ha manifestado su intención de extender el contrato de Bassco Soyer. Esto, ya que lo consideran como un jugador de gran proyección, por lo que el objetivo es que su pase siga perteneciendo al club y obtener un beneficio económico en una futura venta.