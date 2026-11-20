Una mujer de 35 años enfrenta varios cargos tras protagonizar un violento incidente en el estacionamiento de un Walmart Commerce, en Georgia, Estados Unidos. Según las autoridades, la conductora chocó dos veces contra una patrulla, impactó otros dos vehículos y atropelló a un agente cuando intentaba abandonar el establecimiento. Pese a lo ocurrido, no se reportaron personas heridas. El caso fue informado por la Oficina del Sheriff del condado de Banks y FOX 5 Atlanta.

¿Qué ocurrió en el estacionamiento de Walmart Commerce en Estados Unidos?

El incidente ocurrió el 17 de noviembre, cuando agentes del condado de Banks acudieron al Walmart de Commerce para localizar a un hombre que tenía una orden de búsqueda pendiente en Tennessee.

Al llegar, los agentes localizaron un vehículo y se acercaron a la conductora, identificada como Bethany McClellan, de 35 años y residente de Johnson City, Tennessee. Posteriormente, los investigadores confirmaron que el hombre buscado no se encontraba con ella.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del condado de Banks, la mujer puso el vehículo en reversa y chocó contra una patrulla. Luego, avanzó e impactó dos automóviles particulares. Sin detenerse, retrocedió nuevamente y volvió a embestir el vehículo policial.

La situación se agravó cuando intentó abandonar el estacionamiento y atropelló de frente a uno de los agentes. Sin embargo, las autoridades confirmaron que tanto el oficial como las demás personas involucradas resultaron ilesos.

¿Qué cargos enfrenta la mujer tras atropellar a un agente en Walmart?

Bethany McClellan enfrenta múltiples cargos por los hechos ocurridos en el Walmart de Commerce. Entre las acusaciones figuran dos cargos de agresión agravada contra un agente del orden público, además de agresión agravada, obstrucción a la justicia, fuga, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente.

En un comunicado del 18 de noviembre, la Oficina del Sheriff informó que continuó la búsqueda de la conductora tras el incidente. Finalmente, fue localizada al día siguiente con el apoyo de agencias policiales federales, estatales y locales de otras jurisdicciones.

Por su parte, la Patrulla Estatal de Georgia quedó a cargo de la investigación de los accidentes vehiculares. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.