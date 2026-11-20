Sport Boys culminó su participación en la Liga 1 2026 y ya planifica la conformación de su plantel para el 2027, año de su centenario. Conscientes de que deben tener un papel más protagónico, los rosados buscan reforzar su equipo con destacados futbolistas que puedan posicionar a la Misilera como candidato al título nacional. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó que el club tiene en la mira a un campeón nacional.

Sport Boys quiere remecer el mercado firmando a campeón de la Liga 1

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, en Sport Boys evalúan la contratación de Alexis Arias, campeón del torneo local en 2015 con Melgar. El mediocampista de 30 años sería del agrado de Carlos Desio, por lo cual la directiva ya estaría trabajando en su incorporación de cara a la próxima temporada.

' Alexis 'Chaka' Arias interesa mucho en Sport Boys ', publicó Peralta Coello en su cuenta oficial de X.

Alexis 'Chaka' Arias interesa en Sport Boys

Recordemos que el volante central defendió los colores del ‘Dominó’ desde 2014 al 2025 y en enero de este año confirmó su salida del club tras doce temporadas consecutivas en el ‘Misti’. Sus grandes actuaciones con camiseta rojinegra lo llevaron a ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana en 2016.

Luego de anunciar su salida, Arias fichó por Comerciantes Unidos para disputar la Liga 1 2026. El popular 'Chaka' disputó 33 partidos con las ‘Águilas Cutervinas’ y brindó tres asistencias. Su contrato vence en diciembre de 2026, lo cual facilitaría las negociaciones con Boys al llegar como agente libre.

De esta manera, Sport Boys comienza a definir sus prioridades en el mercado de fichajes con miras a su centenario. La posible llegada de Alexis Arias sería una de las apuestas del cuadro chalaco para fortalecer su mediocampo y afrontar con mayores aspiraciones la Liga 1 2027.

Sport Boys y los otros cuatro jugadores que interesan en el club

Vale precisar que el cuadro del 'Primer Puerto' también está tras los pasos de otros cuatro futbolistas: Santiago Arias (Cienciano), Agustín González (D. Garcilaso), Erinson Ramírez (Juan Pablo II) y José Luján (Alianza Atlético). Según informó el periodista Rodrigo Robles Brito, la directiva ya conversó con los dos primeros y en los próximos días se darían novedades con el resto de mencionados.