Pablo Bengoechea es recordado por los hinchas de Alianza Lima como uno de los técnicos que logró entrar a su historia debido al campeonato del 2017; sin embargo, los caminos se separaron y en la actualidad, el entrenador uruguayo volverá al fútbol peruano para firmar por un club que salió campeón: estamos hablando de Club Universidad César Vallejo.

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Pablo Bengoechea, extécnico de Alianza Lima, fichará por club campeón peruano

Bengoechea contaba con un acuerdo verbal con César Vallejo para asumir el puesto de estratega en reemplazo del saliente José Guillermo del Solar, por lo que el uruguayo viajó a Trujillo para fichar y concretar su llegada al club poeta.

Pablo Bengoechea fichará por Club Universidad César Vallejo

Según señaló el periodista Kevin Pacheco, el entrenador de 61 años será presentado de manera oficial el viernes 20 de noviembre a las 10.00 a. m. para asumir el reto de la Liga 2 2027. Además, firmará un contrato por una temporada con el objetivo puesto en el ascenso a la Liga 1 en 2028.

Antes de llegar a Club Universidad César Vallejo, Pablo Bengoechea fue entrenador de la selección peruana, Peñarol, Alianza Lima y Comerciantes FC. Además, desempeñó el cargo de asistente técnico en River Plate de Uruguay, Cruz Azul, Universidad de Chile, Danubio FC y Perú.

¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea en Alianza Lima?

Bengoechea llegó a Alianza en 2017 y permaneció hasta 2018, etapa en la que disputó 101 partidos y logró coronarse campeón del fútbol peruano, poniendo fin a una racha de 11 años sin títulos en su año de arribo. Más tarde, volvió en 2019, pero tras perder una final y un mal arranque de temporada, dejó el club en 2020 después de haber jugado solo 34 encuentros.