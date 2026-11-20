Pese a que Alianza Lima se viene preparando para la gran final de la Liga 1 2026, la directiva ya planifica la conformación del plantel de cara a la próxima temporada, con el mismo objetivo de siempre: salir campeón nacional y cumplir una destacada actuación en Copa Libertadores. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que los íntimos buscan dar un golpe sobre la mesa con el regreso de un destacado futbolista.

Alianza Lima busca dar el batacazo con regreso de destacado futbolista

Según información del periodista José Varela, Carlos Zambrano pegaría la vuelta a Alianza Lima para el 2027. El citado comunicador informó que el experimentado zaguero estaría en el radar del club para la próxima temporada, pese a su polémica salida a inicios del 2026 por temas netamente extradeportivos.

Varela precisó que desde Matute no han confirmado ningún tipo de negociaciones para el regreso de Zambrano, aunque tampoco han descartado dicha posibilidad. Asimismo, otro club estaría interesado en hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, la prioridad del defensor estaría en regresar a La Victoria.

" Lo que yo recibí como información es que Carlos Zambrano está en el radar de Alianza Lima , me la dieron anoche, alguien que generalmente no falla cuando me habla de Zambrano. Sin embargo, yo he contrastado con gente de Alianza y me dicen que, a día de hoy, no hay nada con Carlos Zambrano. No hay una solicitud de las autoridades deportivas para tener una efectividad acerca de su retorno. Quién sabe, esto es fútbol", dijo.

Carlos Zambrano podría volver a Alianza Lima en 2027

"Mi palpito es que Alianza Lima va a apostar por todo al próximo año, va a armar un gran equipo. Yo me imagino un equipo el próximo año con Tapia, con Guerrero, si es que hay la posibilidad de que venga Zambrano, bienvenido. Dicen que hay otro club interesado en Carlos, pero el entorno mismo me comenta que apunta a Alianza ", añadió.

De esta manera, el posible retorno de Carlos Zambrano se perfila como uno de los temas que podría marcar el mercado de fichajes de Alianza Lima. Por ahora, su incorporación no está confirmada y habrá que esperar para conocer si se concreta su vuelta a Matute de cara al 2027.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano con Sport Boys?

Desde su llegada a Sport Boys en el mes de abril, tras su polémica salida de Alianza Lima, Carlos Zambrano se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Carlos Desio. El zaguero central registra 24 partidos con camiseta rosada y no ha marcado goles ni asistencias.