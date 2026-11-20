Universitario de Deportes ha tenido grandes técnicos a lo largo de su historia. Algunos se marcharon sin pena ni gloria, mientras que otros dejaron huella al conquistar títulos. Uno de ellos fue José ‘Chemo’ del Solar, quien también tuvo una etapa como jugador en el conjunto crema y dejó su huella en el fútbol peruano. Ahora, el entrenador se perfila para firmar por un club histórico de la Liga 1.

'Chemo' del Solar, ex Universitario, se perfila como fichaje de histórico de Liga 1

Recientemente, ‘Chemo’ estuvo al mando de la Universidad César Vallejo en la Liga 2, donde no logró el objetivo de devolverlos a la máxima categoría, por lo que terminó dejando el club. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que el técnico tiene grandes chances de llegar a Cienciano.

La información la difundió el comunicador en el programa ‘Modo Fútbol’ y remarcó que José Guillermo del Solar es uno de los candidatos más relevantes que tiene el ‘Papá’ para reemplazar a Horacio Melgarejo en la dirección técnica.

'Chemo' del Solar se perfila como nuevo DT de Cienciano

"No lo tengo totalmente al 100 %, pero confío en la persona que me lo contó. Me contaron que hay una gran posibilidad que ‘Chemo’ del Solar pueda ser técnico de Cienciano del Cusco. No lo tengo confirmado, pero me dijeron que es un nombre que está fuerte para reemplazar a Horacio Melgarejo ", fue la información que compartió el comunicador.

Cabe señalar que recientemente se confirmó que Cienciano está buscando técnicos para sustituir a Melgarejo, luego de que este haya sido duramente sancionado por la Comisión Disciplinaria. De esta forma, solo resta esperar que las negociaciones sigan su rumbo y ver si finalmente el extécnico de la selección peruana termine llegando al cuadro cusqueño.

¿Cómo le fue a José ‘Chemo’ del Solar en Universitario?

José Guillermo del Solar tuvo una etapa como jugador de Universitario, donde logró salir campeón en 1987 y 1999. Posteriormente, regresó al club tras finalizar su carrera y asumió como técnico en 2012, luego de su fallido proceso en la selección peruana. Sin embargo, terminó siendo cesado de su cargo por malos resultados.

No obstante, en 2014, volvió a asumir como técnico tras la salida de Angel Comizzo, pero solo estuvo pocos meses en el cargo, ya que posteriormente asumió como director deportivo de la ‘U’.

Trayectoria de José ‘Chemo’ del Solar como técnico