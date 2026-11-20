No falta mucho para disfrutar la última fecha del Torneo Clausura 2026 en el que se tendrán dos partidos en simultáneo como el Universitario vs Sport Huancayo y Sporting Cristal vs Cienciano. Ambos choques serán claves para definir al campeón de este segundo certamen del año, por lo que te anunciamos los canales oficiales de transmisión.

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Canales para ver partidos en simultáneo de Universitario y Sporting Cristal

Como se conoce, L1 MAX es el canal oficial de la Liga 1 y ahora tendrá una sintonía inédita por los choques de Universitario vs Sport Huancayo y Sporting Cristal vs Cienciano. Sin embargo, se sabe que hay un único canal que emite la señal en vivo de cada duelo del Torneo Clausura, por lo que informó a los usuarios sobre los canales específicos.

En el caso del Sport Huancayo vs Universitario en el IPD de Huancayo se transmitirá por L1 MAX, el cual se puede sintonizar en Movistar TV por el canal 14 y 714 HD. Asimismo, en DIRECTV va por el 604 SD y 1604 HD.

En paralelo, el partido de Sporting Cristal vs Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo se verá por el canal L1, el cual se ve por DIRECTV en los canales 603 SD y 1603 en HD.

Vale aclarar que ambos partidos estarán disponibles vía streaming en el aplicativo de DGO, así como en TV 360 que tiene los paquetes de L1 MAX para el gusto de los aficionados. Debes tener una cuenta afiliada y suscripción al canal oficial de la Liga 1.

Confirmado los canales para ver los duelos en simultáneo de Universitario y Sporting Cristal.

Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal van por el título del Torneo Clausura 2026

Las emociones del balompié nacional están reservadas para el domingo 22 de noviembre entre los choques de Sport Huancayo vs Universitario y Sporting Cristal vs Cienciano. En el caso de los huancaínos, son los que tienen la primera opción para alzar el trofeo del Torneo Clausura 2026. Solo les basta el triunfo y no depender de otros resultados.

En el caso de los cremas, deben ganar sí o sí a Sport Huancayo en la Incontrastable y esperar que Sporting Cristal no gane a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. Finalmente, y no por ello menos importante, los celestes deben ganar en casa y anhelar que los merengues ganen o empaten en la altura de Huancayo al 'Rojo Matador'.