Universitario de Deportes se encuentra concentrado en lo que será su encuentro ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas aún tienen la esperanza de llegar a la final directa contra Alianza Lima, siempre y cuando los resultados, tanto propios como de sus rivales, sean favorables para los estudiantiles. Bajo este contexto, en un escenario paralelo, existe la posibilidad de que la 'U' enfrente nuevamente al 'Rojo Matador' o también a Sporting Cristal. Por ello, en esta nota conoceremos las razones por las cuales a Universitario le conviene enfrentarse a los celestes en Lima.

¿Por qué a Universitario le conviene enfrentarse a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1?

Para comprender este panorama, es necesario repasar los antecedentes entre ambos equipos. Universitario ha tenido dificultades cada vez que le ha tocado visitar a Sport Huancayo en La Incontrastable. De hecho, su última victoria en condición de visitante se remonta al 2019, cuando se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Alejandro Hohberg. Desde entonces, los cremas disputaron cuatro encuentros en dicha plaza, con un saldo de dos derrotas y dos empates.

En la temporada 2022, el cuadro estudiantil perdió por 2-0 y un año después volvió a caer, esta vez por 1-0. No obstante, en 2024 logró rescatar un empate agónico gracias a un recordado cabezazo de Álex Valera. Mientras que en la campaña pasada volvió a igualar 1-1, en un encuentro marcado por la polémica tras la anulación de un gol del delantero crema.

A Universitario le 'convendría' jugar contra Sporting Cristal por su historial ante Sport Huancayo como visita

Debido a este historial, al elenco estudiantil le ‘convendría’ enfrentarse a Sporting Cristal en un eventual playoff de la Liga 1. Esto se debe a que Universitario ha tenido muchas dificultades para conseguir resultados positivos en la altura frente al ‘Rojo Matador’.

¿Cómo se define si Universitario juega ante Sporting Cristal o Sport Huancayo?

Si Universitario no logra quedarse con el Torneo Clausura, deberá disputar las semifinales a partidos de ida y vuelta frente al equipo que se consagre campeón del certamen, que podría ser Sport Huancayo o Sporting Cristal, dependiendo de los resultados de la última fecha.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Universitario visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX.