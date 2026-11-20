Uno de los técnicos que dejó una huella imborrable en Alianza Lima fue Pablo Bengoechea. El uruguayo salió campeón con los íntimos en 2017 y se logró ganar el cariño de los hinchas. No obstante, continuó su carrera lejos de Matute y ahora fue anunciado por todo lo alto por un club que buscará consagrarse con el título nacional para la siguiente temporada.

Pablo Bengoechea fue anunciado oficialmente por club nacional

En las últimas horas surgió la información de que Pablo Bengoechea había llegado a un acuerdo para continuar su carrera en las filas de la César Vallejo. Precisamente, el club desató la euforia en sus hinchas tras confirmar en sus canales oficiales la llegada del técnico.

Mediante una publicación en sus canales oficiales, el cuadro trujillano le dio la bienvenida al estratega uruguayo y mostraron su entusiasmo por la nueva etapa que tendrá como objetivo regresar a la máxima categoría.

Pablo Bengoechea fue anunciado como DT de César Vallejo

“ ¡Bienvenido a la familia poeta, Pablo Bengoechea! El Club Deportivo Universidad César Vallejo le da la bienvenida a Pablo Bengoechea, reconocido estratega uruguayo que asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico ”, mencionaron en su anuncio.

De esta manera, Pablo Bengoechea volverá a dirigir en el fútbol peruano tras su salida de Comerciantes FC en octubre de este 2026 y tendrá como misión regresar al cuadro poeta a la Liga 1 luego de tres temporadas.

Trayectoria de Pablo Bengoechea