HOY, viernes 20 de noviembre, sigue el último sorteo del Sinuano Día EN VIVO y descubre cuáles son los números ganadores, los resultados y todos los detalles de la lotería colombiana. ¡Mantente atento y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación premiada!

Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre: cómo jugó y números ganadores 13:11 Estadística del Sinuano Día Números de dos cifras que más salen: 92: 17 apariciones.

78: 16 apariciones.

11: 16 apariciones.

57: 15 apariciones.

49: 15 apariciones. 13:04 ¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:00 ¡Bienvenidos! Ya estamos listos para compartir contigo los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de noviembre. Acompáñanos en esta transmisión EN VIVO, descubre los números ganadores del último sorteo.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?

Si tu número resultó ganador en el Sinuano Día o Noche, debes seguir estos pasos para cobrar tu premio en Colombia: