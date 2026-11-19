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Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre: resultados EN VIVO del último sorteo y ganadores
Mira los RESULTADOS del Sinuano Día de hoy, viernes 20 de noviembre y descubre qué números salieron ganadores en el último sorteo de Colombia. ¡Mucha suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
HOY, viernes 20 de noviembre, sigue el último sorteo del Sinuano Día EN VIVO y descubre cuáles son los números ganadores, los resultados y todos los detalles de la lotería colombiana. ¡Mantente atento y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación premiada!
Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre: cómo jugó y números ganadores
Estadística del Sinuano Día
Números de dos cifras que más salen:
- 92: 17 apariciones.
- 78: 16 apariciones.
- 11: 16 apariciones.
- 57: 15 apariciones.
- 49: 15 apariciones.
¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 20 de noviembre, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
¡Bienvenidos!
Ya estamos listos para compartir contigo los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de noviembre. Acompáñanos en esta transmisión EN VIVO, descubre los números ganadores del último sorteo.
¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?
Si tu número resultó ganador en el Sinuano Día o Noche, debes seguir estos pasos para cobrar tu premio en Colombia:
- Conserva el tiquete original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.
- Verifica el resultado: comprueba que tu apuesta coincida con los números oficiales del sorteo.
- Presenta tu documento de identidad: acude a un punto de venta autorizado con tu cédula original y una fotocopia legible.
- Cumple los requisitos adicionales: para premios de mayor cuantía podrían solicitarte el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, según el monto ganado.
- Solicita el pago: realiza el trámite en los puntos autorizados por el operador. Los premios de mayor valor pueden requerir gestiones adicionales.
Notas Recomendadas
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