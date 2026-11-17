¡Prueba tu suerte! El miércoles 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día en Colombia. Para esta nueva fecha, Líbero te ofrece todos los detalles y últimas actualizaciones sobre este popular juego de azar. A continuación, los resultados oficiales, los números ganadores y más sobre el sorteo.

Sinuano Día de HOY, miércoles 18 de noviembre: mira los resultados del sorteo 14:23 Transmisión del Sinuano Día de hoy 13:51 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), incluidos domingos y festivos. 13:22 Bienvenidos En esta jornada del Sinuano Día de HOY, miércoles 18 de noviembre de 2026 conoceremos los números ganadores de uno de los sorteos más esperados de Colombia. Mantente atento a nuestra cobertura para descubrir el resultado oficial, consultar las estadísticas y comprobar si la suerte está de tu lado.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

Para poder reclamar un premio del Sinuano, es necesario que el jugador conserve el tiquete original y confirme que los números y datos registrados coincidan con los resultados oficiales del sorteo. El proceso de reclamación puede diferir dependiendo del monto obtenido y del canal a través del cual se adquirió la apuesta.