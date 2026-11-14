- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Sullana
- España vs Inglaterra
- Francia vs Turquía
- Juan Pablo II vs Garcilaso
- Comerciantes U. vs Boys
- Liga Peruana de Vóley
La Tinka de HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: resultados del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa
Consulta los resultados del sorteo EN VIVO de La Tinka de este domingo 15 de noviembre y descubre los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa.
La ilusión vuelve con un nuevo sorteo de La Tinka de HOY, domingo 15 de noviembre de 2026. Esta noche, todas las miradas estarán puestas en el Pozo Millonario, mientras los participantes esperan conocer las bolillas que podrían cambiar su destino. Sigue nuestra cobertura EN VIVO y descubre los resultados oficiales, los números ganadores del Sí o Sí y la Boliyapa. ¿Habrá un nuevo afortunado que se lleve el esperado premio? ¡Revisa tu boleto y comprueba si la suerte está de tu lado!
PUEDES VER: Cronograma ACTUALIZADO del examen COAR 2027: revisa las fechas del Proceso Único de Admisión
Resultados de La Tinka HOY, domingo 15 de noviembre, EN VIVO
Bienvenidos
Sigue EN VIVO sorteo de La Tinka correspondiente a hoy, domingo 15 de noviembre. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, así como los resultados de Sí o Sí y Boliyapa. Mantente al tanto de las actualizaciones de esta jornada y ¡prueba tu suerte!
¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?
El Pozo Millonario de La Tinka para este domingo 15 de noviembre de 2026, asciende a S/10.703.522. Este monto estará en juego para los participantes que logren acertar las seis bolillas principales del sorteo. La transmisión está programada para las 10.50 p. m. (hora peruana).
- 1
Los mejores memes que dejó el título de Sporting Cristal contra Alianza Atlético por la Copa de la Liga: "Y así criticaban"
- 2
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 14 de noviembre: números ganadores del último sorteo
- 3
Horóscopo de HOY, lunes 16 de noviembre: Josie Diez Canseco revela GRATIS cómo te irá en el amor y salud
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90