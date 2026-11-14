La Tinka de HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: resultados del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa

La ilusión vuelve con un nuevo sorteo de La Tinka de HOY, domingo 15 de noviembre de 2026. Esta noche, todas las miradas estarán puestas en el Pozo Millonario, mientras los participantes esperan conocer las bolillas que podrían cambiar su destino. Sigue nuestra cobertura EN VIVO y descubre los resultados oficiales, los números ganadores del Sí o Sí y la Boliyapa. ¿Habrá un nuevo afortunado que se lleve el esperado premio? ¡Revisa tu boleto y comprueba si la suerte está de tu lado!

Resultados de La Tinka HOY, domingo 15 de noviembre, EN VIVO 19:33 Bienvenidos Sigue EN VIVO sorteo de La Tinka correspondiente a hoy, domingo 15 de noviembre. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, así como los resultados de Sí o Sí y Boliyapa. Mantente al tanto de las actualizaciones de esta jornada y ¡prueba tu suerte!

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?

El Pozo Millonario de La Tinka para este domingo 15 de noviembre de 2026, asciende a S/10.703.522. Este monto estará en juego para los participantes que logren acertar las seis bolillas principales del sorteo. La transmisión está programada para las 10.50 p. m. (hora peruana).