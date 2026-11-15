¡No cambia! Jean Deza dejó a Dianderas con 10 jugadores y lo dejó eliminado de la Copa Perú

¿El gran responsable? Se disputaba el encuentro entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza por los octavos de final de la Copa Perú. El equipo, que tiene como presidente a Jorge Luna, había conseguido la victoria en el partido de ida; sin embargo, en este compromiso de vuelta las cosas no salieron como esperaba y se quedó sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final. No obstante, durante el desarrollo del encuentro se produjo una situación que causó gran decepción en el elenco de Ica.

cuando se disputaba el minuto 53 y el marcador estaba 2-0 (2-1 en el global), se produjo una acción dividida en la que un jugador del elenco rojo terminó en el suelo tras un choque con Jean Deza. Sin embargo, el futbolista de Dianderas acabó pisando fuertemente a su rival, provocando la reacción de los jugadores de Bella Esperanza, quienes intervinieron para encararlo. Esta situación desató una pelea dentro del terreno de juego.

Esta acción causó gran indignación en el equipo, sobre todo porque el ‘Loco’ llegó a Dianderas para ser determinante en estas instancias, debido a su amplia trayectoria. Sin embargo, al dejar al equipo con un jugador menos, terminó complicándolo y contribuyó a que quedara eliminado en los octavos de final de la Copa Perú.

Bella Esperanza eliminó a Domingo Dianderas. Foto. Copa Perú

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Perú?

Los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 se disputarán en Lima y a partido único. Los ocho equipos clasificados quedaron definidos este domingo 15 de noviembre de 2026.

Trayectoria de Jean Deza