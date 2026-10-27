Jean Deza tuvo fuerte opinión sobre figura de Alianza Lima: "No sabe terminar las jugadas"

Alianza Lima mantiene la ilusión de conquistar el Torneo Clausura 2026 y busca asegurar el título nacional de manera directa, luego de consagrarse en el Apertura. En esta temporada, uno de los futbolistas que ha tenido mayor protagonismo en el ataque blanquiazul es señalado por su aporte goleador, aunque también ha recibido críticas por su desempeño en determinados aspectos del juego: se trata de Eryc Castillo, que fue cuestionado por Jean Deza.

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Jean Deza tuvo fuerte opinión sobre Eryc Castillo

Durante la emisión del programa Enfocados, el conocido como el 'Ratón' explicó sus razones por las cuales no le termina de agradar la 'Culebra'. "El 'nero' juega bien, pero no termina bien la jugada. Y entonces, si yo soy un analista de fútbol, el 'nero' te puede hacer 10 'sprints' y en los 10 la cag...", expresó.

Deza explicó con mayor detalle cómo debería desempeñarse un extremo, según su perspectiva. "El extremo está para encarar, porque eso es lo que hacemos nosotros, y dar pases o terminar la jugada".

Para sustentar su punto de vista, el futbolista, ahora en Domingo Dianderas puso como ejemplo la evolución de Kevin Serna. "Era muy bueno, terminaba la jugada hasta que fue creciendo y ahora está en Brasil. Y yo pienso lo mismo de Castillo, es buen jugador. ¿Máximo goleador con 18 goles? Igual, no es tan efectivo. Un buen extremo efectivo mete más de 50 goles en el fútbol peruano. Yo no lo veo efectivo", complementó.

Finalmente, Deza concluyó que no le gusta el ecuatoriano debido a que no sabe definir las jugadas. "Tú me estás pidiendo mi opinión del futbolista y yo te la estoy dando. A mí no me gusta porque no sabe terminar las jugadas".

Jean Deza criticó a Eryc Castillo

Rendimiento de Eryc Castillo en Alianza Lima

En la Liga 1 Apertura, Eryc Castillo disputó 16 partidos, anotó 9 goles y brindó 5 asistencias. En el Clausura, jugó 13 encuentros y marcó 9 tantos, mientras que en la Copa Libertadores participó en 2 partidos, sin registrar goles ni asistencias.