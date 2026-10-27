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Alianza Lima incorpora a ex Valencia para enfrentarse a Sporting Cristal por el Clausura

Falta poco para que Alianza Lima se enfrente a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura, y los íntimos sorprendieron al incorporar a un jugador con pasado en España.

Antonio Vidal
Alianza Lima incorpora a ex Valencia para enfrentarse a Sporting Cristal
Alianza Lima incorpora a ex Valencia para enfrentarse a Sporting Cristal | composición Líbero
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Alianza Lima ya vive lo que será el encuentro contra Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura, por lo que Pablo Guede buscará contar con sus mejores nombres para este partido, que definirá las aspiraciones de ambos equipos. En este sentido, se conoció que los blanquiazules han sumado a un jugador al mediocentro con pasado en España: hablamos de Alessandro Burlamaqui, exjugador del Valencia Mestalla.

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Alianza Lima incorpora a Alessandro Burlamaqui para enfrentarse a Sporting Cristal

De acuerdo con información del periodista Gerson Cuba, el jugador de 24 años estará en la lista de convocados para el partido contra los rimenses, pues se encuentra concentrando con el equipo íntimo. A esta noticia también se le suma la incorporación de Cristian Carbajal que también se encuentra con el equipo.

Alessandro Burlamaqui concentra con Alianza Lima

Alessandro Burlamaqui concentra con Alianza Lima

Cabe recordar que Burlamaqui no ha vuelto a jugar con Alianza desde el clásico ante Universitario, encuentro en el que tuvo que abandonar el campo en camilla debido a una lesión.

Alessandro Burlamaqui tuvo su pasado en Valencia Mestalla

Alessandro Burlamaqui tuvo una formación futbolística en España, donde inició su recorrido en las divisiones menores del Espanyol. El mediocampista peruano pasó por Espanyol Juvenil B y Espanyol Juvenil A, antes de dar el salto al Valencia Mestalla en 2021. Posteriormente, sumó experiencia en el fútbol español con las camisetas del CD Badajoz y CF Intercity, equipos en los que jugó en calidad de préstamo y de manera definitiva, respectivamente. En julio de 2025, llegó a Alianza Lima sin coste de transferencia, iniciando por primera vez su etapa en el fútbol peruano profesional.

Rendimiento de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Burlamaqui disputó 11 partidos con los blanquiazules esta temporada, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El mediocampista participó en siete encuentros del Torneo Apertura, tres del Clausura y uno del certamen continental.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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