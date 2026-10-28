¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Partido clave por el título. Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo, en un partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que ya es un clásico entre dos gigantes del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan el jueves 29 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo, que recibirá la visita de los blanquiazules luego de 10 años.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Repasa horarios y dónde ver el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la Liga 1:

Perú, Colombia y Ecuador: 15.30

Bolivia y Venezuela: 16.30

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.30

México y Honduras: 14.30

Estados Unidos: 16.30 (Miami y Nueva York) y 13.30 (Los Ángeles)

España: 22.30

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima será transmitido en exclusiva por el canal L1 MAX, disponible en diferentes operadores como DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes ver el partido ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, Claro Video, TV 360 y Fanatiz.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: previa del partido

Sporting Cristal llega golpeado tras su derrota por 3-1 ante Cusco FC, que lo ha complicado en sus aspiraciones de ganar el Clausura y mantener latente el sueño de conquistar un título nacional luego de seis años.

Por su parte, Alianza Lima obtuvo una importante victoria ante CD Moquegua como visitante y necesita ganar si aún pretende ser campeón nacional sin necesidad de disputar los playoffs.

Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Lima en Matute

Los rimenses no presentan ninguna baja de consideración, mientras que los victorianos no podrán contar con Esteban Pavez y Paolo Guerrero, quienes vienen recuperándose de sendas lesiones.