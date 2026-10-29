Pablo Guede tomó firme decisión con Nicolás Díaz para el Sporting Cristal vs Alianza Lima: "En lista"

Alianza Lima tendrá una prueba de fuego cuando visite HOY, jueves 29 de octubre, a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Los íntimos tienen la obligación de imponerse ante un rival directo en la lucha por el Torneo Clausura a pocas fechas de culminar el certamen. En ese sentido, Pablo Guede ya bosqueja su equipo para hacer frente a los rimenses y, a pocas horas del esperado duelo, se conoció la firme decisión del técnico argentino con el defensa Nicolás Díaz.

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Pablo Guede tomó firme decisión con Nicolás Díaz para el Sporting Cristal vs Alianza Lima

Según informó el periodista Gerson Cuba, el central chileno, quien era una de las principales dudas para este compromiso, se metió a la lista de convocados por el estratega argentino y tendrá la posibilidad de sumar minutos ante los cerveceros ya sea como titular o suplente, siempre y cuando los mareos que viene padeciendo desde hace algunas semanas no le impidan jugar en el Alberto Gallardo.

“Nicolás Díaz figura en la lista de concentrados de Alianza Lima. No aparecen Esteban Pavez ni Mateo Antoni. Habrá que esperar hasta mañana (hoy) para saber si se produce algún cambio de último momento en la convocatoria blanquiazul”, publicó el hombre de prensa en su cuenta de X.

Nicolás Díaz concentra con Alianza Lima para partido contra Sporting Cristal

¿Por qué Nicolás Díaz sufre de mareos?

Vale precisar que, tras el duro choque sufrido en el partido ante Juan Pablo II, Nicolás Díaz fue diagnosticado laberintitis, que consiste en la inflamación del laberinto, una estructura llena de líquido situada en el oído interno que se encarga tanto de la audición como del control del equilibrio.

De esta manera, Nicolás Díaz se perfila como una alternativa para Pablo Guede de cara al trascendental duelo ante Sporting Cristal. Sin embargo, su presencia en el campo dependerá de cómo evolucione de los mareos que viene padeciendo en las últimas semanas.

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