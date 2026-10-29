- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Melgar vs Comerciantes Unidos
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Gabriel Costa, ex Alianza y Cristal, dio fuerte calificativo al Estadio Alberto Gallardo: "Chiquito"
En la previa del Sporting Cristal vs Alianza Lima, el uruguayo nacionalizado peruano sorprendió con su opinión sobre el recinto celeste.
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán HOY, jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los dos equipos están obligados a sumar de a tres ante un rival directo para sacar una importante ventaja a falta de tres fechas para culminar la temporada. En la previa del esperado compromiso, Gabriel Costa, ex jugador de ambos clubes, se pronunció para dar sus impresiones sobre dicho encuentro y sorprendió al dar un fuerte calificativo sobre el Estadio Alberto Gallardo.
Gabriel Costa, ex Alianza Lima y Sporting Cristal, dio fuerte calificativo al Estadio Alberto Gallardo
En entrevista para el programa ‘L1 Radio’, el uruguayo nacionalizado peruano, quien hoy milita en River Plate de su país, aseguró que el estadio de los cerveceros es “chiquito” en comparación con otros recintos de la capital. No obstante, aseguró que la corta distancia entre las tribunas y el campo de juego hace que los equipos visitantes sientan aún más la presión de los hinchas.
"Más allá que sea chiquito (el Alberto Gallardo), pero la gente te lo hace sentir. En este caso, Cristal juega de local y uno se siente más cómodo porque conoce el campo. Es un poco difícil cuando vas de visita porque, obviamente, siempre juegan en el mediodía o siempre hay calor. Siempre hay un detalle que, en ese sentido, (Cristal) va a sacar un poco de ventaja", manifestó Costa.
Gabriel Costa jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal
Gabriel Costa reveló el equipo que quiere ver campeón
Al ser consultado por quién quiere que gane el partido entre sus ex equipos, Costa evitó entrar en polémicas y aseguró que espera un empate en el Alberto Gallardo. No obstante, fue rotundo al señalar que quiere ver campeón a Universitario de Deportes, club en el cual también jugó entre 2024 y 2025.
"Ojalá que le vaya bien a los dos (Cristal y Alianza) y que terminen empatados. Es una final adelantada. Tengo muchos amigos en la ‘U’ y quiero que salga campeón, lo seguimos ahí", finalizó.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
Benya Spa
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más
PRECIOS/ 14.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90