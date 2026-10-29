Gabriel Costa, ex Alianza y Cristal, dio fuerte calificativo al Estadio Alberto Gallardo: "Chiquito"

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán HOY, jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los dos equipos están obligados a sumar de a tres ante un rival directo para sacar una importante ventaja a falta de tres fechas para culminar la temporada. En la previa del esperado compromiso, Gabriel Costa, ex jugador de ambos clubes, se pronunció para dar sus impresiones sobre dicho encuentro y sorprendió al dar un fuerte calificativo sobre el Estadio Alberto Gallardo.

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Gabriel Costa, ex Alianza Lima y Sporting Cristal, dio fuerte calificativo al Estadio Alberto Gallardo

En entrevista para el programa ‘L1 Radio’, el uruguayo nacionalizado peruano, quien hoy milita en River Plate de su país, aseguró que el estadio de los cerveceros es “chiquito” en comparación con otros recintos de la capital. No obstante, aseguró que la corta distancia entre las tribunas y el campo de juego hace que los equipos visitantes sientan aún más la presión de los hinchas.

"Más allá que sea chiquito (el Alberto Gallardo), pero la gente te lo hace sentir. En este caso, Cristal juega de local y uno se siente más cómodo porque conoce el campo. Es un poco difícil cuando vas de visita porque, obviamente, siempre juegan en el mediodía o siempre hay calor. Siempre hay un detalle que, en ese sentido, (Cristal) va a sacar un poco de ventaja", manifestó Costa.

Gabriel Costa jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal

Gabriel Costa reveló el equipo que quiere ver campeón

Al ser consultado por quién quiere que gane el partido entre sus ex equipos, Costa evitó entrar en polémicas y aseguró que espera un empate en el Alberto Gallardo. No obstante, fue rotundo al señalar que quiere ver campeón a Universitario de Deportes, club en el cual también jugó entre 2024 y 2025.

"Ojalá que le vaya bien a los dos (Cristal y Alianza) y que terminen empatados. Es una final adelantada. Tengo muchos amigos en la ‘U’ y quiero que salga campeón, lo seguimos ahí", finalizó.