¿Con Mr. Peet? L1 Max confirma quién será el narrador del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Este jueves 29 de octubre, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán una final adelantada en el Alberto Gallardo, pues ambos clubes tienen 25 puntos y están peleando por alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura tras la derrota de Sport Huancayo.

Debido a que será un encuentro bastante importante para el futuro de ambos clubes, los hinchas están al tanto de todos los detalles y uno de ellos es quién será el encargado de narrar el cotejo.

En el inicio de la semana se deslizó que iba a ser Peter Arévalo, quien usualmente narra los partidos de Alianza Lima tanto de local como de visita. Sin embargo, L1 Max decidió cambiar esto y finalmente Harold García le pondrá voz al partidazo entre celestes y blanquiazules.

Acompañando a García, estarán en los comentarios Diego Rebagliati, Erick Delgado y Henry Quinteros; mientras que al ras de cancha estarán los comunicadores Percy Ramos, Ana Lucía Rodríguez y Romina Vega. Además, L1 Max reveló que la previa de este partido empezará desde las 2.00 p. m.

Narradores y comentaristas del partido.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará este jueves 29 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y contará con transmisión del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV, Best Cable y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

De cara a este encuentro, los blanquiazules llegan motivados porque vienen de vencer por 1-0 a CD Moquegua en el 25 de Noviembre; a diferencia de los celestes, que perdieron por 3-1 ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega.