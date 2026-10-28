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¿Con Mr. Peet? L1 Max confirma quién será el narrador del Sporting Cristal vs Alianza Lima

El canal oficial de la Liga 1 2026 reveló quién será el encargado de ponerle voz al partidazo entre celestes y blanquiazules por el Torneo Clausura.

Gary Huaman
L1 Max reveló si Mr. Peet narrará el Sporting Cristal vs Alianza Lima.
L1 Max reveló si Mr. Peet narrará el Sporting Cristal vs Alianza Lima. | Foto: composición A Presión/Líbero
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Este jueves 29 de octubre, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán una final adelantada en el Alberto Gallardo, pues ambos clubes tienen 25 puntos y están peleando por alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura tras la derrota de Sport Huancayo.

Sport Huancayo perdió y ahora 5 equipos pueden ser líderes del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Con la derrota de Sport Huancayo: los 5 equipos que pueden quedar líderes del Torneo Clausura 2026

Debido a que será un encuentro bastante importante para el futuro de ambos clubes, los hinchas están al tanto de todos los detalles y uno de ellos es quién será el encargado de narrar el cotejo.

En el inicio de la semana se deslizó que iba a ser Peter Arévalo, quien usualmente narra los partidos de Alianza Lima tanto de local como de visita. Sin embargo, L1 Max decidió cambiar esto y finalmente Harold García le pondrá voz al partidazo entre celestes y blanquiazules.

Acompañando a García, estarán en los comentarios Diego Rebagliati, Erick Delgado y Henry Quinteros; mientras que al ras de cancha estarán los comunicadores Percy Ramos, Ana Lucía Rodríguez y Romina Vega. Además, L1 Max reveló que la previa de este partido empezará desde las 2.00 p. m.

L1 Max

Narradores y comentaristas del partido.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará este jueves 29 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y contará con transmisión del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV, Best Cable y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

De cara a este encuentro, los blanquiazules llegan motivados porque vienen de vencer por 1-0 a CD Moquegua en el 25 de Noviembre; a diferencia de los celestes, que perdieron por 3-1 ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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