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Con la derrota de Sport Huancayo: los 5 equipos que pueden quedar líderes del Torneo Clausura 2026

¡No solo es Universitario! Con la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II, cinco equipos pueden ocupar la cima del Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Sport Huancayo perdió y ahora 5 equipos pueden ser líderes del Torneo Clausura.
Sport Huancayo perdió y ahora 5 equipos pueden ser líderes del Torneo Clausura. | Foto: X Liga 1
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En el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Sport Huancayo ha sido noticia por su derrota en Chongoyape ante Juan Pablo II que lo deja en riesgo de perder el primer lugar del certamen. Dado este marcador, ahora cinco equipos pugnan por ocupar la cima de la clasificación al cierre de la jornada, por lo que se vivirán partidos de alta intensidad.

Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación con derrota de Huancayo ante Juan Pablo II

Los 5 equipos que pueden ser líderes del Torneo Clausura 2026

Luego de la caída del 'Rojo Matador', ahora el primer lugar queda en riesgo de cara a los siguientes encuentros. Los cinco equipos que ahora darán todo de sí en esta fecha 14 son Universitario, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar y Alianza Lima. Cada uno de ellos buscará un triunfo como dé lugar para superar a Sport Huancayo.

Uno de los choques que más definirá el destino de cada elenco es el Sporting Cristal vs Alianza Lima, en el que solo vale la victoria para cada uno en su afán de seguir en la lucha del título del Torneo Clausura 2026. No obstante, el elenco más cercano a arrebatarle el primer lugar a Huancayo es Universitario, que se ubica segundo pero que no tendrá actividad por su duelo postergado ante Sport Boys.

Liga 1

Universitario, Garcilaso, Cristal, Melgar y Alianza pueden ser líderes del Torneo Clausura 2026.

Así va la tabla del Torneo Clausura 2026: la lucha por el título

EQUIPOSPJDGTOTALES
1. Sport Huancayo14628
2. Universitario13927
3. Deportivo Garcilaso131225
4. Sporting Cristal131125
5. FBC Melgar131025
6. Juan Pablo II14925
7. Alianza Lima13825

Programación de los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

  • ADT vs CD Moquegua - 11.00 am.
  • FC Cajamarca vs UTC - 1.15 pm.
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso - 3.30 pm.
  • Cienciano vs Atlético Grau - 7.00 pm.

JUEVES 29 DE OCTUBRE

  • Los Chankas vs Cusco FC - 1.00 pm.
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima - 3.30 pm.
  • Melgar vs Comerciantes Unidos - 7.30 pm.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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