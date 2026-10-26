Sport Huancayo vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver partido

Sport Huancayo visitará a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El 'Rojo Matador', puntero del certamen, buscará sumar tres puntos ante los auriblancos y esperar un tropiezo de sus más cercanos perseguidores. El partido se jugará desde el Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape, y la transmisión estará a cargo de L1 MAX. A continuación, conoce la fecha, hora y pronóstico para este duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

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¿Cuándo y dónde juega Sport Huancayo vs Juan Pablo II?

El partido entre Sport Huancayo y Juan Pablo II se llevará a cabo el próximo martes 27 de octubre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a 3 mil espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo y Juan Pablo II?

El enfrentamiento entre huancaínos y el cuadro Papal está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios confirmados en los diferentes países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 5.00 p. m.

Panamá: 3.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs Juan Pablo II?

La transmisión EN VIVO del partido de Sport Huancayo vs Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX, disponible en operadoras de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros.

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Sport Huancayo vs Juan Pablo II: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los dirigidos por el profesor Richard Pellejero aparecen como favoritos para superar a los de Chongoyape. A continuación, te detallamos las cuotas del compromiso en las principales casas de apuestas. Estos valores pueden variar hasta el inicio del partido.

Casas de apuestas Sport Huancayo Empate Juan Pablo II Betsson 2.58 3.45 2.58 Stake 2.50 3.40 2.46 1XBET 2.49 3.54 2.49 Inkabet 2.58 3.45 2.58 Caliente 2.60 3.70 2.52 Betano 2.40 3.40 2.65

Sport Huancayo vs Juan Pablo II: previa del partido

Sport Huancayo llega a este compromiso con la moral a tope tras golear por 4-1 a Alianza Atlético. El 'Rojo Matador' alcanzó su séptima victoria consecutiva y se mantiene firme en la cima del Torneo Clausura, a la espera de que Alianza Lima y Universitario sufran un tropiezo en sus próximos encuentros para sacar una notable diferencia a pocas fechas de finalizar el campeonato.

En tanto, los dirigidos por el 'Coco' Araujo vienen de sufrir una dura derrota por 3-0 a manos de Universitario en el Estadio Monumental y complicaron sus aspiraciones de luchar por la punta del segundo certamen. Por tal motivo, ganar de local será de vital importancia para mantener intactas sus posibilidades.

Sport Huancayo vs Juan Pablo II: posibles alineaciones

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Jean Falconi, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles, Diego Carabano, Ricardo Salcedo, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti, Piero Magallanes y Daniel Poroso.

Juan Pablo II: Matías Vega, Paolo Reyna, José Sánchez, Pablo Míguez, Jorge Toledo, Hugo Ancajima, Álvaro Rojas, Nilson Ramírez, Juan Goicochea, Erinson Ramírez y Janio Posito.