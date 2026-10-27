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Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Torneo Clausura? Así quedaría la tabla

Sporting Cristal y Alianza Lima definen su futuro en el Torneo Clausura 2026 en su choque directo por la fecha 14.

Diego Medina
Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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No falta mucho para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos siguen en la pelea del certamen de Liga 1, por lo que una caída al cierre de los 90 minutos puede ser el final de uno en la temporada. Evidentemente, más para los celestes, que solo necesitan hacerse con dicho campeonato para aspirar a un título nacional.

Repasa el historial de Sporting Cristal y Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Lima: así marcha el historial en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Clausura?

Actualmente, Sporting Cristal se ubica en la cuarta casilla del Torneo Clausura con 25 unidades y está a tres puntos del líder que es Sport Huancayo. Por su parte, Alianza Lima es sexto con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de goles. Dado lo cercano que están ambos conjuntos, es clave que una victoria permita seguir en carrera por el trofeo del torneo.

De ganar Alianza Lima, toma una gran probabilidad de hacerse con el título del Clausura para evitar una final de playoffs. En caso de que ganen los celestes, el equipo de Pablo Guede quedará algo relegado de los primeros lugares y tendría que poner la mirada en la definición del campeonato en una llave de ida y vuelta. En tanto, los rimenses seguirán jornada a jornada en busca del primer lugar. Si se presenta un empate, ambos son perjudicados porque equipos como Sport Huancayo, Universitario y Deportivo Garcilaso pueden ganar sus cotejos y sacar mayor diferencia en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán un clásico en el Estadio Alberto Gallardo.

Tabla del Torneo Clausura si gana Sporting Cristal a Alianza Lima

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sport Huancayo141031
2. Sporting Cristal141328
3. Deportivo Garcilaso141328
4. Melgar141228
5. Universitario13927
6. Alianza Lima13625

Tabla del Torneo Clausura si gana Alianza Lima a Sporting Cristal

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sport Huancayo141031
2. Deportivo Garcilaso141328
3. Melgar141228
4. Alianza Lima141028
5. Universitario13927
6. Sporting Cristal14925
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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