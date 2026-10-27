- Hoy:
- Partidos de hoy
- Huancayo vs Juan Pablo II
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Torneo Clausura? Así quedaría la tabla
Sporting Cristal y Alianza Lima definen su futuro en el Torneo Clausura 2026 en su choque directo por la fecha 14.
No falta mucho para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos siguen en la pelea del certamen de Liga 1, por lo que una caída al cierre de los 90 minutos puede ser el final de uno en la temporada. Evidentemente, más para los celestes, que solo necesitan hacerse con dicho campeonato para aspirar a un título nacional.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Lima: así marcha el historial en el estadio Alberto Gallardo
Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Clausura?
Actualmente, Sporting Cristal se ubica en la cuarta casilla del Torneo Clausura con 25 unidades y está a tres puntos del líder que es Sport Huancayo. Por su parte, Alianza Lima es sexto con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de goles. Dado lo cercano que están ambos conjuntos, es clave que una victoria permita seguir en carrera por el trofeo del torneo.
De ganar Alianza Lima, toma una gran probabilidad de hacerse con el título del Clausura para evitar una final de playoffs. En caso de que ganen los celestes, el equipo de Pablo Guede quedará algo relegado de los primeros lugares y tendría que poner la mirada en la definición del campeonato en una llave de ida y vuelta. En tanto, los rimenses seguirán jornada a jornada en busca del primer lugar. Si se presenta un empate, ambos son perjudicados porque equipos como Sport Huancayo, Universitario y Deportivo Garcilaso pueden ganar sus cotejos y sacar mayor diferencia en la tabla de posiciones.
Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán un clásico en el Estadio Alberto Gallardo.
Tabla del Torneo Clausura si gana Sporting Cristal a Alianza Lima
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sport Huancayo
|14
|10
|31
|2. Sporting Cristal
|14
|13
|28
|3. Deportivo Garcilaso
|14
|13
|28
|4. Melgar
|14
|12
|28
|5. Universitario
|13
|9
|27
|6. Alianza Lima
|13
|6
|25
Tabla del Torneo Clausura si gana Alianza Lima a Sporting Cristal
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sport Huancayo
|14
|10
|31
|2. Deportivo Garcilaso
|14
|13
|28
|3. Melgar
|14
|12
|28
|4. Alianza Lima
|14
|10
|28
|5. Universitario
|13
|9
|27
|6. Sporting Cristal
|14
|9
|25
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
Vita Lima Spa
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.
PRECIOS/ 44.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90