Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Torneo Clausura? Así quedaría la tabla

No falta mucho para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos siguen en la pelea del certamen de Liga 1, por lo que una caída al cierre de los 90 minutos puede ser el final de uno en la temporada. Evidentemente, más para los celestes, que solo necesitan hacerse con dicho campeonato para aspirar a un título nacional.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿El perdedor le dice adiós al Clausura?

Actualmente, Sporting Cristal se ubica en la cuarta casilla del Torneo Clausura con 25 unidades y está a tres puntos del líder que es Sport Huancayo. Por su parte, Alianza Lima es sexto con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de goles. Dado lo cercano que están ambos conjuntos, es clave que una victoria permita seguir en carrera por el trofeo del torneo.

De ganar Alianza Lima, toma una gran probabilidad de hacerse con el título del Clausura para evitar una final de playoffs. En caso de que ganen los celestes, el equipo de Pablo Guede quedará algo relegado de los primeros lugares y tendría que poner la mirada en la definición del campeonato en una llave de ida y vuelta. En tanto, los rimenses seguirán jornada a jornada en busca del primer lugar. Si se presenta un empate, ambos son perjudicados porque equipos como Sport Huancayo, Universitario y Deportivo Garcilaso pueden ganar sus cotejos y sacar mayor diferencia en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán un clásico en el Estadio Alberto Gallardo.

Tabla del Torneo Clausura si gana Sporting Cristal a Alianza Lima

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sport Huancayo 14 10 31 2. Sporting Cristal 14 13 28 3. Deportivo Garcilaso 14 13 28 4. Melgar 14 12 28 5. Universitario 13 9 27 6. Alianza Lima 13 6 25

Tabla del Torneo Clausura si gana Alianza Lima a Sporting Cristal