Se confirmó que Alianza Lima jugará partido oficial ante Cristal en Matute por el Clausura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 ha despertado mucha expectativa entre los aficionados; sin embargo, no será el único encuentro que disputen oficialmente ambas instituciones. Es que se conoció que también habrá un duelo en el estadio Alejandro Villanueva, aunque no será por el campeonato masculino. Conoce todos los detalles.

Es que a través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció las fechas de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, que serán justamente ante las celestes, que eliminaron sin mayores complicaciones a Atlético Andahuaylas en los cuartos de final.

El primer encuentro será en el estadio Alberto Gallardo, el próximo martes 3 de noviembre, mientras que la vuelta se disputa en Matute, el domingo 8 de noviembre. El ganador de esta llave se enfrenta en la final ante el vencedor del duelo entre Melgar y Universitario, este último muy favorito para quedarse con la clasificación.

Alianza Lima y Sporting Cristla juegan la semifinal de la Liga Femenina

Recordemos que de acuerdo al formato de la Liga Femenina, si la ‘U’ gana también el Clausura, se adjudicará automáticamente campeón nacional tras haber obtenido el Apertura. Si otro club se adjudica el segundo torneo del año, habrá una final por el título y la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales del Clausura Liga Femenina: fecha y hora