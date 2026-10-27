¿Se retira? Hernán Barcos tomó determinante decisión con su futuro en Sporting Cristal: "Deseo"

Sporting Cristal logró elevar su nivel en el Torneo Clausura 2026, en el que se ha posicionado como uno de los candidatos al título. Uno de los artífices de esta recuperación ha sido Hernán Barcos. El ‘Pirata’ llegó a mitad de temporada y se ha ganado el cariño de los hinchas con sus goles y liderazgo. Sin embargo, se reveló que el delantero ya está evaluando si se retirará del fútbol profesional a fin de año.

Hernán Barcos tomó determinante decisión con su futuro en Sporting Cristal

A sus 42 años, Hernán Barcos sigue demostrando su influencia en el fútbol peruano tras convertirse en uno de los goleadores de Sporting Cristal y en un líder dentro del campo. Sin embargo, el tiempo pasa y cada vez está más cerca el retiro profesional del ‘Pirata’.

Al respecto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que el delantero argentino ya está evaluando su futuro y sorprendió al señalar que, por el momento, tiene la intención de mantenerse en actividad durante una temporada más.

Hernán Barcos ha marcado cuatro goles con Sporting Cristal en la Liga 1

"Me dicen que hoy en día, en octubre, el deseo de Hernán Barcos es continuar jugando una temporada más", fue la información que compartió el comunicador durante la transmisión.

Si bien el ‘Pirata’ todavía evalúa su decisión, su buen presente en la escuadra rimense alimenta la posibilidad de que permanezca en el club al menos hasta finales de 2027. De esta manera, Hernán Barcos podría renovar su vínculo con Sporting Cristal, ya que su contrato actual vence a fin de año.

Números de Hernán Barcos en este 2026

Hernán Barcos disputó la Liga 1 2026 con dos equipos: FC Cajamarca y Sporting Cristal. Con el cuadro cajamarquino logró destacar en el Torneo Apertura al convertirse en uno de sus goleadores y, tras su llegada al Rímac, reafirmó su vigencia. Precisamente, el ‘Pirata’ ha disputado 28 partidos en el campeonato, en los que ha marcado 13 goles y brindado tres asistencias.