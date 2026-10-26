Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, dio firme opinión sobre enfrentar a Alianza Lima: "Una final"

Sporting Cristal vivió una jornada especial este lunes 26 de octubre. Jugadores, cuerpo técnico y algunos directivos se congregaron en el Santuario de Las Nazarenas ubicado en el Cercado de Lima para participar de la misa en honor al Señor de los Milagros. Los celestes renovaron su fe en plena recta final del Torneo Clausura. Tras culminar el evento religioso, Joel Raffo, presidente del conjunto cervecero, se refirió al próximo partido ante Alianza Lima y la calificó como una “final”.

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, dio firme opinión sobre enfrentar a Alianza Lima

En declaraciones a la prensa, el titular de Sporting Cristal resaltó la importancia de sacar un resultado positivo ante los blanquiazules que les permita mantenerse en la lucha por el título nacional de la Liga 1 2026, luego de la dura derrota que sufrieron en su visita a Cusco FC. En ese sentido, Raffo hizo un llamado a la hinchada celeste para mantenerse unidos en estas instancias decisivas y velar por el bien del equipo.

"Con la expectativa siempre. Tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad de todo el equipo, eso es lo que le pedimos al hincha. Que comprenda eso y que ponga a la institución por encima de todo", manifestó Raffo a su salida de la Iglesia de Las Nazarenas.

Video: Raúl Chávez

De esta manera, Joel Raffo dejó en claro que Sporting Cristal afrontará el duelo ante Alianza Lima con la obligación de sumar tres puntos para seguir en la pelea por el título nacional. El presidente celeste también apeló a la unidad de los hinchas en un momento clave de la temporada, en el que cada resultado puede ser determinante para las aspiraciones del conjunto rimense.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Sporting Cristal?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura.