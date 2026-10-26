Alianza Lima sufre dos bajas confirmadas para el clásico ante Sporting Cristal por el Clausura

Alianza Lima ya se concentra en su enfrentamiento ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules tienen como obligación vencer en el clásico moderno para seguir aspirando al título del campeonato. Sin embargo, se reveló que el equipo de Pablo Guede deberá hacerle frente a la ausencia de dos destacados jugadores.

Alianza Lima sufre dos bajas confirmadas para el clásico ante Sporting Cristal

La escuadra victoriana es consciente de que necesita contar con todas sus figuras en la recta final del Torneo Clausura, especialmente para afrontar un duelo de alta intensidad como el clásico ante Sporting Cristal. Sin embargo, se confirmó que Alianza Lima no podrá contar con Esteban Pavez ni Paolo Guerrero.

La noticia fue anunciada por Ana Lucía Rodríguez, quien reveló, en el programa ‘Al Límite’, que ambos jugadores estarán ausentes por lesión. Según indicó, el volante chileno padece un desgarro que lo obliga a guardar reposo, por lo que está prácticamente descartado para este encuentro.

Esteban Pavez y Paolo Guerrero no jugarán el clásico ante Sporting Cristal

"Lo de (Esteban) Pavez es mucho más complicado, no va a llegar al partido con Sporting Cristal. Puede que si llegue al partido con Cienciano en la siguiente fecha, dependiendo de como evolucione. Es un desgarro, pero es mínimo y lo que necesita es descansar. Lo van a evaluar luego del partido con Cristal y, si hay una necesidad de ponerlo, probablemente lo pongan ante Cienciano", señaló.

Por su parte, la periodista deportiva indicó que el caso del ‘Depredador’ es más complejo, ya que recién se prevé su regreso al plantel para el último partido del Torneo Clausura, aunque todo dependerá de su evolución.

"Lo de Paolo Guerrero es más complicado, me dijeron que puede ser que llegue al último partido del Torneo Clausura ante FC Cajamarca en Matute, aunque también puede ser que no llegue. Es la lesión más complicada que tiene el plantel", concluyó la comunicadora.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El duelo más esperado de esta semana será el que protagonicen Sporting Cristal vs Alianza Lima. Este nuevo episodio del clásico moderno se jugará el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el Rímac, y está programado para dar inicio a las 3.30 p. m. (hora peruana).