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Alianza Lima revela inédito video que confirma que gol de Alan Cantero sí ingresó: "Desde otro ángulo"

El cuadro blanquiazul publicó un video en sus redes sociales donde se ve que el balón ingresó totalmente en la portería de Carlos Grados.

Gary Huaman
Alianza Lima compartió imágenes inéditas del gol de Alan Cantero.
Alianza Lima compartió imágenes inéditas del gol de Alan Cantero. | Foto: captura/Alianza Lima
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Alianza Lima sacó un fundamental triunfo ante CD Moquegua por 1-0 y se metió de lleno en la pelea por el título del Torneo Clausura. No obstante, la victoria íntima está dando mucho de qué hablar por el controversial gol que convirtió Alan Cantero.

Alan Cantero explota contra quienes cuestionan su gol que le dio la victoria a Alianza Lima

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Sobre los 86 minutos, el argentino conectó un preciso centro de Jairo Vélez y sacó un fuerte cabezazo directo a la portería de Carlos Grados. Sin embargo, la polémica está en que el balón no entró del todo, sino que el guardameta de Moquegua logró salvar su arco en la línea.

Tras revisar las imágenes en el VAR, finalmente el árbitro Edwin Ordóñez convalidó el gol. Pese a ello, la controversia se instaló en redes sociales porque muchos creen que no hubo suficientes cámaras como para demostrar que el esférico ingresó o no. Ante esto, Alianza Lima mostró en sus redes sociales un inédito video donde se confirma que sí es una anotación legítima.

"Desde otro ángulo", escribió el cuadro blanquiazul en sus redes sociales acompañado del videometraje, donde se ve que Carlos Grados terminó sacando el balón desde dentro de su portería.

¿Qué dijo Alan Cantero sobre su gol?

El autor del gol de la victoria blanquiazul, Alan Cantero, se refirió a la polémica sobre su anotación y señaló que él estaba seguro de que sí había ingresado.

"Sí, está claro, entró. Después la vimos y entra toda la pelota, así que nada, muy feliz porque nos llevamos un triunfo muy importante", señaló para Fútbol en América.

En cuanto al partido, el argentino añadió: “Sí, es un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser un rival duro y nada, estuvimos concentrados todo el partido y, bueno, nos pudimos llevar un triunfo muy importante”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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