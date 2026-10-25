Alianza Lima sacó un fundamental triunfo ante CD Moquegua por 1-0 y se metió de lleno en la pelea por el título del Torneo Clausura. No obstante, la victoria íntima está dando mucho de qué hablar por el controversial gol que convirtió Alan Cantero.

Sobre los 86 minutos, el argentino conectó un preciso centro de Jairo Vélez y sacó un fuerte cabezazo directo a la portería de Carlos Grados. Sin embargo, la polémica está en que el balón no entró del todo, sino que el guardameta de Moquegua logró salvar su arco en la línea.

Tras revisar las imágenes en el VAR, finalmente el árbitro Edwin Ordóñez convalidó el gol. Pese a ello, la controversia se instaló en redes sociales porque muchos creen que no hubo suficientes cámaras como para demostrar que el esférico ingresó o no. Ante esto, Alianza Lima mostró en sus redes sociales un inédito video donde se confirma que sí es una anotación legítima.

"Desde otro ángulo", escribió el cuadro blanquiazul en sus redes sociales acompañado del videometraje, donde se ve que Carlos Grados terminó sacando el balón desde dentro de su portería.

¿Qué dijo Alan Cantero sobre su gol?

El autor del gol de la victoria blanquiazul, Alan Cantero, se refirió a la polémica sobre su anotación y señaló que él estaba seguro de que sí había ingresado.

"Sí, está claro, entró. Después la vimos y entra toda la pelota, así que nada, muy feliz porque nos llevamos un triunfo muy importante", señaló para Fútbol en América.

En cuanto al partido, el argentino añadió: “Sí, es un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser un rival duro y nada, estuvimos concentrados todo el partido y, bueno, nos pudimos llevar un triunfo muy importante”.