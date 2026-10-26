Mr. Peet elogió a dos futbolistas de Alianza Lima tras triunfo ante CD Moquegua: "Patrimonios del club"

Alianza Lima consiguió tres puntos valiosos en su visita a CD Moquegua. Con un gol polémico de Alan Cantero en los minutos finales del partido, los íntimos ganaron en el Estadio 25 de Noviembre y se mantienen en la lucha por el Torneo Clausura. Tras el final del compromiso, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, tomó la palabra para destacar el rendimiento de dos jugadores: estamos hablando de Jussepi García y Jairo Vélez.

Mr. Peet elogió a Jussepi García y Jairo Vélez tras triunfo de Alianza Lima sobre CD Moquegua

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el relator futbolístico destacó el temple del joven zaguero central, quien arrancó de titular en la línea defensiva del conjunto íntimo ante la lesión de Mateo Antoni. Pese a que recibió algunos llamados de atención por parte de Pablo Guede, Arévalo aseguró que Jussepi García cumplió una destacada labor en el encuentro del último domingo.

"Hoy (ayer) Alianza no solamente gana tres puntos, gana un jugador que puede jugar tranquilamente. Cuando aparecen jugadores de nuestras canteras, con esas condiciones y con esa firmeza, se convierten en patrimonios del club. Hoy Jussepi García, que viene de destacar en los juegos ODESUR, jugó como si jugara siempre de titular", dijo.

Respecto a Jairo Vélez, una de las principales figuras de Alianza Lima en este 2026, Mr. Peet elogió su capacidad para colaborar en recuperación de balón, en un partido que fue más disputado que jugado y con pocas oportunidades para elaborar fútbol.

“Vélez trabajó, y trabajó bien además porque el tipo es un soldado, el tipo no solamente tiene técnica, sino que además tiene sacrificio", sostuvo.

Jussepi García y Jairo Vélez destacaron en Alianza Lima

De esta manera, Mr. Peet destacó el aporte de Jussepi García y Jairo Vélez en el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua. Ambos futbolistas dejaron buenas sensaciones y fueron importantes para que los blanquiazules sumaran tres puntos clave en su lucha por el Torneo Clausura.

Próximo partido de Alianza Lima

Vale resaltar que Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido está pactado para este jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.