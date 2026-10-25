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La agresión de Kevin Quevedo que el árbitro no cobró en el Alianza Lima vs CD Moquegua

Kevin Quevedo, jugador de Alianza Lima, cometió una dura agresión a Aldair Perleche, futbolista de CD Moquegua, sin embargo, el árbitro decidió no cobrarla y tampoco recibió llamado del VAR.

Redacción Líbero
La fuerte agresión de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs CD Moquegua que el árbitro no cobró
La fuerte agresión de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs CD Moquegua que el árbitro no cobró | Composición: Libero
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Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre. En medio del partido, Kevin Quevedo cometió una dura agresión a Aldair Perleche, jugador del conjunto moqueguano, sin embargo, el árbitro Edwin Ordóñez decidió no cobrarla o ir al VAR a revisarla.

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La fuerte agresión de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs CD Moquegua que el árbitro no cobró

Cuando el marcador seguía 0-0 y Alianza y CD Moquegua intentaban quedarse con la victoria, Quevedo, al ir a disputar el balón, decidió golpear con un puñetazo a Perleche. Este cayó de inmediato al suelo, aparentemente esperando que el árbitro Órdoñez sancionara la acción como una falta por agresión, pero eso no ocurrió.

Asimismo, aunque en las imágenes de L1MAX se apreciaba con claridad la acción, el VAR, encabezado por Jonathan Zamora, optó por no llamar tampoco al árbitro principal para advertirle sobre la fuerte agresión, que pudo haber terminado en tarjeta roja.

Cabe señalar que, pese a la falta que no fue sancionada, Alianza Lima logró imponerse por 1-0 a CD Moquegua en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, disputada en el Estadio 25 de Noviembre. Con este resultado, el equipo blanquiazul vuelve a ubicarse entre los primeros puestos, en el sexto lugar con 25 puntos, a solo 3 del líder Sport Huancayo, que suma 28 unidades.

La victoria de Alianza Lima es cuestionado por polémico gol ante CD Moquegua

Tras su triunfo frente a CD Moquegua, Alianza fue objeto de duras críticas en redes sociales por el polémico gol de Alan Cantero, una acción que el VAR revisó debido a que existían dudas sobre si el balón había cruzado por completo la línea de meta del arco del conjunto moqueguano. Para muchos usuarios de internet, la anotación no debió contar; sin embargo, el club íntimo difundió un video en el que se aprecia que la pelota sí ingresó.

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