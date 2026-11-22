Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal, fue consultado por la inesperada derrota por 4-1 que sufrió Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo en un encuentro clave del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y dio una firme respuesta.

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Hernán Barcos dio firme comentario sobre la goleada de Sport Huancayo ante Universitario

Al ser consultado sobre el contundente resultado que consiguió el 'Rojo Matador' frente al conjunto crema, el 'Pirata' dejó en claro que no tenía conocimiento de lo sucedido, por lo que prefirió no emitir una opinión sobre el encuentro.

"No vi el partido, no lo vi, no lo sé", respondió brevemente el atacante ante los medios de comunicación en zona mixta.

Cabe señalar que, si Universitario lograba una victoria o incluso un empate ante Sport Huancayo, Sporting Cristal se habría proclamado vencedor del Torneo Clausura y habría chocado con el conjunto crema en las semifinales. Sin embargo, ocurrió lo contrario y los celestes quedaron sin posibilidades de disputar el título nacional de la Liga 1 2026.

Hernán Barcos y su fuerte autocrítica tras no ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Por otro lado, Barcos hizo una autocrítica sobre la campaña de su equipo y reconoció que Cristal tuvo oportunidades para depender de sus propios resultados en la pelea por el Clausura. Sin embargo, algunos tropiezos terminaron complicando sus aspiraciones en las últimas jornadas.

"Debemos saber que hemos cometido algunos errores en el camino y eso hizo que no nos alcance. En algún momento dependimos de nosotros, pero ya sabemos que pueden pasar estas cosas", manifestó el delantero.