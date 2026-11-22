El caso de Miguel Parra Hernández continúa generando preocupación en Estados Unidos. A 40 días de ser atropellado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el inmigrante mexicano permanece bajo atención médica y atraviesa un delicado estado emocional. Su familia denuncia que no puede visitarlo y desconoce su evolución, mientras exige respuestas a las autoridades.

Familia de Miguel Parra denuncia abandono de las autoridades de ICE

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Rodolfo Parra, hermano del inmigrante, expresó la angustia que atraviesa su familia desde el accidente. Según informó N+ Univision, los familiares aseguran que llevan dos semanas sin tener contacto directo con Miguel y que, durante su última visita, notaron un deterioro significativo en su aspecto físico y estado de ánimo.

"Han sido 40 días destrozados, de angustia, de pensar día y noche qué va a pasar mañana, si será el día en que se tienten el corazón. A 40 días de lo que le pasó a mi hermano, seguimos en el limbo del olvido de las autoridades", manifestó Rodolfo ante los medios.

El atropello, perpetrado por el agente Mario Alberto Morales, le provocó a Miguel varias fracturas en una pierna, por lo que necesita permanecer bajo atención médica. Sin embargo, sus familiares aseguran que no reciben información sobre los procedimientos realizados ni sobre su evolución.

Rodolfo también recordó las difíciles condiciones en las que encontró a su hermano durante su última visita. "Él olía feo, su barba estaba crecida", relató. Además, aseguró que Miguel le expresó que ya no soportaba la situación que estaba atravesando.

Miguel Parra pide "ya no despertar" mientras su familia busca liberarlo

Uno de los testimonios más dolorosos fue el que compartió Rodolfo sobre el estado emocional del inmigrante mexicano. Según relató, Miguel sentía que estaba siendo sometido a un sufrimiento constante y había perdido las fuerzas para seguir enfrentando la situación que atravesaba.

"Ya no quería seguir luchando porque sentía que lo estaban torturando. Fue lo que me dijo: 'Denme algo para dormir y ya no despertar'", declaró su hermano, según N+ Univision.

A esta preocupación se suma la falta de información médica. La familia asegura que ha solicitado reiteradamente un informe sobre la condición de Miguel, pero aún no recibe respuestas. Tampoco sabe si los especialistas le han realizado nuevos estudios o si ha sido sometido a otras intervenciones quirúrgicas.

Por su parte, la defensa legal del inmigrante continúa buscando alternativas para conseguir su liberación. Una semana antes, sus representantes presentaron un recurso de hábeas corpus con el que esperan obtener una respuesta favorable que permita a Miguel salir de la custodia de las autoridades.

El agente Mario Alberto Morales continúa en libertad luego de acudir por voluntad propia a un tribunal el 2 de noviembre y abonar una fianza de 30.000 dólares. El oficial está acusado de agresión agravada con un arma mortal. Por su parte, el caso de Miguel Parra reaviva el debate sobre las condiciones que afrontan los inmigrantes documentados e indocumentados en Estados Unidos durante los operativos y las intervenciones vinculadas con ICE.