Agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron recientemente a dos individuos en el área de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma el sábado 21 de noviembre de 2026.

La situación se dio mientras los pasajeros se preparaban para abordar el vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. Al respecto, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, describió las escenas como horribles y escalofriantes, y señaló que el ICE se encuentra completamente fuera de control. ¿Qué se sabe de este incidente? AQUÍ los detalles.

ICE detiene a dos personas en aeropuerto de EE. UU.: gobernador de Washington hace fuerte denuncia

'DW' compartió información inédita sobre el último incidente que se registró en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el cual se llevó a cabo el sábado a las 8.00 a. m., cuando un área de embarque se convirtió en el escenario de un operativo que retrasó la salida de un vuelo hasta aproximadamente las 11.00 a. m.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con ICE, realizaron una operación dirigida contra Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano con visa vencida. Durante el enfrentamiento, Sofía Hernández Mejía, también ciudadana mexicana y acusada de arrojar café caliente a los agentes, fue detenida y enfrenta un posible cargo por agresión a un agente federal.

Bajo este contexto, las grabaciones de testigos y el material compartido en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y sin distintivos forcejeando con pasajeros, mientras una mujer clamaba que su familia contaba con un permiso de trabajo.

Al respecto, el gobernador Bob Ferguson, del Partido Demócrata, expresó su rechazo al uso de agentes no identificados en el aeropuerto, calificando la acción de “profundamente antiamericana”. Además, solicitó la abolición del ICE y anunció que las autoridades estatales investigan si se violaron las restricciones sobre el uso de mascarillas y cómo los agentes accedieron a dicha zona. También instó a Alaska Airlines y a otras aerolíneas a pedir a las autoridades federales de inmigración que se retiren.

¿Cuál fue la respuesta del ICE y DHS?

Por su parte, funcionarios federales informaron que los agentes estaban realizando una operación de control selectivo enfocada en individuos que habían excedido el tiempo permitido en el país según sus visas. Durante el proceso de arresto, algunos viajeros supuestamente obstruyeron y agredieron a los agentes.

En tanto, Alaska Airlines y el Puerto de Seattle manifestaron que no fueron notificados con antelación sobre la operación, calificando la situación como angustiante tanto para los pasajeros como para el personal. Ambas entidades continúan revisando sus protocolos y colaborando con las autoridades en la investigación.