Tallahassee, capital de Florida, podría poner fin a su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La comisión municipal aprobó por unanimidad una medida para iniciar el proceso de retirada del programa federal 287(g), que permite a determinados agentes de las fuerzas del orden locales colaborar con las autoridades migratorias.

La decisión supone un posible cambio en la política migratoria de la ciudad y podría tener repercusiones para los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, que residen en esta localidad estadounidense. Sin embargo, el acuerdo aún no ha sido cancelado y el proceso podría desencadenar un enfrentamiento con el Gobierno estatal de Florida, según informó FOX 49 News.

Tallahassee avanza hacia la ruptura de su colaboración con ICE

Los cinco miembros de la comisión municipal votaron a favor, durante una reunión realizada el miércoles 18 de noviembre, de pedir al personal de la ciudad que prepare una propuesta para poner fin a la participación de Tallahassee en el programa 287(g). Esta decisión evidencia un giro en la postura política del gobierno local, impulsado por la llegada del alcalde Jeremy Matlow y el comisionado PJ Perez, quienes, junto al alcalde interino Jack Porter, contribuyeron a cambiar la correlación de fuerzas dentro de la comisión.

Anteriormente, la comisión había respaldado la continuidad del acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por una votación de 3 a 2. Sin embargo, la nueva mayoría busca revertir esa decisión y revisar la participación de la policía local en las labores vinculadas al control migratorio.

La propuesta contó con el respaldo unánime de los cinco comisionados. Sin embargo, esto no significa que la ciudad haya puesto fin oficialmente a su cooperación con las autoridades federales. El próximo paso será evaluar el informe solicitado y definir el procedimiento para llevar adelante una eventual retirada del programa.

Durante la misma sesión, el jefe de policía de Tallahassee, Lawrence Revell, aclaró que actualmente solo un agente del departamento participa en el programa federal. Explicó que el oficial recibió capacitación especializada y tiene acceso a una base de datos vinculada con la aplicación de las leyes migratorias.

Esta aclaración se produjo luego de que varios residentes manifestaran su preocupación por el alcance de la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El proceso podría cambiar la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.

Inmigrantes en Estados Unidos: aumenta la presión para poner fin a la cooperación con ICE en Florida

La reunión municipal estuvo marcada por una amplia participación ciudadana. Residentes, activistas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes pidieron que Tallahassee ponga fin a su acuerdo de colaboración con las autoridades migratorias federales.

Entre las principales preocupaciones expresadas estuvo el temor de que esta colaboración debilite la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía y genere mayor incertidumbre entre las familias, especialmente entre los inmigrantes indocumentados.

Representantes de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Tallahassee también cuestionaron la participación del municipio en el programa y señalaron que los operativos migratorios realizados en CollegeTown y en el establecimiento local Chile & Chiles han generado preocupación e incertidumbre entre los residentes.

Durante el debate, algunos asistentes fueron más allá al solicitar la destitución del jefe policial Lawrence Revell, al considerar que existen cuestionamientos sobre la rendición de cuentas y el liderazgo del departamento. Sin embargo, la comisión no sometió a votación ninguna propuesta para su despido. Otros participantes, en cambio, defendieron al funcionario y pidieron evitar que las decisiones sobre el personal policial estén motivadas por presiones políticas.

El principal desafío para Tallahassee podría estar ahora en el ámbito estatal. Durante la sesión, la comisionada Diane Williams-Cox solicitó aclaraciones sobre las posibles consecuencias legales y económicas de retirar a la ciudad del programa, especialmente a la luz de las leyes de Florida que regulan la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Por su parte, el alcalde Jeremy Matlow señaló que, en un principio, las ciudades no estaban obligadas a suscribir acuerdos bajo el programa 287(g) y cuestionó los gastos que implica para los gobiernos locales asumir funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales. Asimismo, se recordó el caso de Key West, cuyas autoridades municipales intentaron abandonar un acuerdo similar, pero finalmente desistieron ante la presión del gobierno estatal.

El abogado de la ciudad confirmó que la comisión tiene autoridad para instruir al administrador municipal a iniciar el proceso de cancelación del convenio. No obstante, aún es necesario aclarar los posibles procedimientos, las sanciones y las consecuencias financieras que esta decisión podría acarrear para Tallahassee.

Por ahora, la votación unánime representa un paso hacia un posible distanciamiento de ICE, aunque la decisión definitiva aún está pendiente. El informe que presenten los funcionarios municipales permitirá determinar si Tallahassee puede retirarse legalmente del programa 287(g) sin exponerse a posibles represalias por parte del gobierno de Florida.